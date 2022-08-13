شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض الربو القصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو القصبى مرض التهابي مزمن يصيب الشعب الهوائية ويسبب "نوبات" دورية من السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 25 مليون أمريكي، بما في ذلك 6.8 مليون طفل دون سن 18 عامًا، يعانون من الربو، وترتبط الحساسية ارتباطًا وثيقًا بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهابات الأذن الوسطى والأورام الحميدة الأنفية. والأكثر إثارة للاهتمام، وأظهر تحليل حديث للأشخاص المصابين بالربو أن أولئك الذين يعانون من الحساسية والربو كانوا أكثر عرضة للاستيقاظ ليلاً بسبب الربو، ويفتقدون العمل بسبب الربو ، ويحتاجون إلى أدوية أكثر قوة للسيطرة على أعراضهم، حسبما نشر موقع webmd

مسببات الربو القصبي

قد تشمل مسببات الربو القصبي ما يلي

التدخين والتدخين السلبي

عدوى مثل نزلات البرد والانفلونزا والالتهاب الرئوي

مسببات الحساسية مثل الطعام وحبوب اللقاح والعفن وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة

ممارسه الرياضة

تلوث الهواء والسموم

الطقس، وخاصة التغيرات الشديدة في درجات الحرارة

الأدوية (مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وحاصرات بيتا)

المضافات الغذائية (مثل MSG)

التوتر والقلق العاطفي

الغناء أو الضحك أو البكاء

العطور والعطور

حمض ارتجاع

علامات وأعراض الربو القصبي

في حالة الإصابة بالربو القصبي ، قد يكون لديك واحد أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

ضيق في التنفس

ضيق في الصدر

صفير

السعال المفرط أو السعال الذي يبقيك مستيقظًا في الليل

علاج الربو القصبي

بمجرد التشخيص، سيوصي الطبيب بأدوية الربو (والتي يمكن أن تشمل أجهزة الاستنشاق وحبوب الربو) وتغييرات في نمط الحياة لعلاج نوبات الربو والوقاية منها. وغالبًا ما تكون أجهزة الاستنشاق طويلة المفعول المضادة للالتهابات ضرورية لعلاج الالتهاب المرتبط بالربو، وتوفر أجهزة الاستنشاق هذه جرعات منخفضة من المنشطات إلى الرئتين مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية إذا تم استخدامها بشكل صحيح. يعمل جهاز استنشاق موسع الشعب الهوائية سريع المفعول أو "الإنقاذ" على الفور على فتح المسالك الهوائية أثناء نوبة الربو.