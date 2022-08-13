شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات للاكتئاب منها العلاج بالكلام والضوء والنوم الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية عن أنه يمكن أن تساعد أشياء كثيرة في علاج الاكتئاب بعيدًا عن تناول الأدوية، ومنها أن تحصل على راحة كافية من الاستجمام وتغيير نمط الحياة، حسبما نشر موقع webmd

1. تمرن بانتظام

التمرين المنتظم - النوع الذي يحفز معدل ضربات القلب - هو دواء جيد ، بما في ذلك لعلاج الاكتئاب.

يمكنك القيام بأي نشاط. ويمكن أن تكون شديدة ، أو سهلة ، كما تريد. في إحدى الدراسات ، كان المشي السريع لمدة نصف ساعة ، 5 أيام في الأسبوع ، بمثابة مساعدة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. لا بأس أن تفعل أكثر من ذلك.

2. نوم هادئ

يمكن للاكتئاب أن يبقيك مستيقظًا، وقلة النوم يمكن أن تجعلك تشعر بالاكتئاب، إذا لم تحصل على قسط جيد من الراحة، أخبر طبيبك، قد تحتاج إلى اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أخرى، مثل انقطاع النفس النومي، هي السبب.

يمكن للتغييرات البسيطة أن تجني فوائد.

على سبيل المثال، لا تقرأ أو تشاهد التلفاز أو تستخدم الكمبيوتر أو تعمل في السرير. يقول أميت إتكين، دكتوراه في الطب، وطبيب نفسي وعالم أعصاب في جامعة ستانفورد: "آخر شيء تريد القيام به هو الانخراط في نشاط عندما يجب أن تكون نائمًا".

جرب هذه الخطوات

لا تأخذ قيلولة أثناء النهار.

اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة.

اجعل غرفة نومك مظلمة.

استخدم سريرك للنوم فقط.

اجعل درجة حرارة غرفة نومك مريحة.

تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول والمحادثات المزعجة والوجبات الكبيرة قبل النوم.

تمرن في الصباح أو بعد الظهر.

3. مجموعات الدعم

ويمكن أن تحدث فرقا كبيرا. ستلتقي بأشخاص يمرون بنفس الأشياء التي تمر بها.

وتختلف كل مجموعة ، لذا قد تحتاج إلى تجربة عدة مجموعات قبل أن تجد مجموعة تعجبك. قبل الانضمام ، اسأل عن تركيزه ، وما هو الاجتماع النموذجي ، وتدريب القائد ونهجه.

4. العلاج السلوكى بالكلام

يعد "العلاج بالكلام" أحد أفضل الطرق للتعامل مع تحدياتك وإيجاد حلول جديدة.

يعلمك العلاج السلوكي المعرفي التعرف على الأفكار والأفعال التي قد تساهم في ظهور أعراضك وتعديلها، ويظهر لك العلاج الشخصي طرقًا أكثر صحة للتواصل والتفاعل مع الآخرين.

5. العلاج بالضوء

لدى بعض الأشخاص ، يمكن أن تؤدي الأيام القصيرة والليالي الطويلة في الشتاء إلى نوع من الاكتئاب يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). يمكن أن يساعد صندوق الضوء المصمم خصيصًا في بعض الأحيان.

6. التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)

في TMS، يستخدم الأطباء مجالًا مغناطيسيًا لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية.

تحصل على TMS في عيادة الطبيب عندما تكون مستيقظًا تمامًا. يحصل معظم الناس على علاج لمدة 40 دقيقة 5 أيام في الأسبوع لمدة 4 إلى 6 أسابيع. بعد ذلك ، قد يكون لديك صداع خفيف ، ولكن بخلاف ذلك يمكنك الاستمرار في يومك.

7. العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)

قد يقترح طبيبك هذا إذا كنت تعاني من اكتئاب حاد لا يستجيب للعلاجات الأخرى.

أثناء العلاج بالصدمات الكهربائية ، يستخدم الطبيب تيارًا كهربائيًا صغيرًا من خلال أقطاب كهربائية موضوعة على فروة رأسك ، مما يتسبب في حدوث نوبة قصيرة أثناء نومك.