شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الإصابة بالسكرى.. تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت دراسة أمريكية الشباب بعدة طرق للوقاية من مرض السكري وتجنب الإصابة به والحفاظ على سكر الدم تحت السيطرة، وأبرزها تغيير عادات الغذائية والروتين اليومى حسبما نشر موقع ويب ميد webmd :

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

قم بتضمين الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، ولكنها غنية بالألياف، لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. من الأفضل تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. للوقاية من السكرى، قد ترغب في تجنب اللحوم الحمراء والمحار والأطعمة والمشروبات السكرية والكحول، وقد تحميك منتجات الألبان قليلة الدسم، لذا احتفظ بها في القائمة

إنقاص الوزن

يمكن أن تؤدي قلة الدهون في الجسم إلى خفض مستويات حمض البوليك وتحسين نسبة السكر في الدم لكن لا تصوم أو تجرب نظامًا غذائيًا قاسيا يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى زيادة حمض البوليك.

30 دقيقة تمرين

حاول ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا حيث يمكن أن تساعدك التمارين في الحفاظ على وزن صحي، ما يقلل احتمالية الإصابة بمرض السكري.

الاهتمام بالمشاكل الصحية الأخرى

إذا كنت تعاني من مشاكل أخرى، مثل ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى، فتأكد من الاعتناء بها. اتبع تعليمات طبيبك، وتناول جميع الأدوية الخاصة بك.

ويقول بعض الأشخاص المصابين بالنقرس، المعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل النقرسي، إن النوبة تبدأ بحرق أو حكة أو وخز في المفصل ربما قبل ساعة أو ساعتين من بدء النوبة، وقد يشعر المفصل ببعض التصلب أو القرحة قليلاً، وبعد فترة وجيزة، بدأت علامات النقرس، وإذا تعرضت لهجمات متكررة، فسوف تتعرف على إشارات جسدك بأن إحداها على وشك أن تبدأ، في بعض الأحيان، لا تظهر على الأشخاص المصابين بالنقرس علامات مبكرة على أن النوبة على وشك البدء. قد يستيقظون في منتصف الليل بمفصل مؤلم للغاية، وعندما يبدأ التوهج، يعاني معظم الأشخاص من احمرار وتورم وألم شديد، عادةً في مفصل واحد . المكان الأكثر شيوعًا للإصابة بالنقرس هو قاعدة إصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يحدث في المفاصل الأخرى مثل الكوع والركبة والمعصم والكاحل ومشط القدم.