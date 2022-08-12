شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالات الشائعة التى تسبب حصوات المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل الحالات الشائعة التي تسبب تكوُّن حصوات المثانة ، تضخُّم غدة البروستاتا (فرط التنسُّج البروستاتي الحميد أو تضخم البروستاتا الحميد) والذى يتسبب في تكوُّن حصوات المثانة في الرجال، ويمكن أن يعيق تضخُّم البروستاتا تدفُّق البول، ويمنع المثانة من إفراغ البول بالكامل، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وتشمل الأسباب المحتمَلة الأخرى لحصوات المثانة:

الالتهاب:التهابات المثانة، التي يتسبب بها في بعض الأحيان التهاب المسالك البولية أو العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض، قد تؤدي إلى تكوُّن حصوات المثانة.

الأجهزة الطبية: قسطرة المثانة؛ وهي أنبوب دقيق يتم إدخاله عبر الإحليل للمساعدة في نزح البول من المثانة؛ قد تتسبَّب في تكوُّن حصوات المثانة. حيث يمكن للأشياء الانتقال إلى مثانتك مثل جهاز منع الحمل أو الدعامة البولية. ويمكن أن تتكون البلورات المعدنية، التي تتحول فيما بعد إلى حصوات، على أسطح هذه الأجهزة.

حصوات الكُلى: لا تتماثل الحصوات التي تتكون في الكلى مع حصوات المثانة. فهي تتكوَّن بطرق مختلفة. ولكن قد تنتقل حصوات الكلى الصغيرة إلى الحالبين، ومن ثم إلى المثانة، وإن لم تخرج من الجسم، يمكن أن تنمو وتتحول إلى حصوات في المثانة.

عوامل الخطر

الرجال — خاصةً من هم فوق سن الخمسين عامًا — أكثر عرضة للإصابة بحصوات المثانة.

تشمل الحالات التي تزيد خطر حدوث حصوات المثانة:

انسداد ما. أي مشكلة تؤدي لانسداد تدفق البول من المثانة للإحليل — وهو القناة التي تحمل البول خارج الجسم — قد تؤدي لتكوين حصوات المثانة. هناك عدد من الأسباب، ولكن الأكثر شيوعًا هو تضخم البروستاتا.

تَلَف الأعصاب. قد تؤدي السكتة الدماغية، إصابة الحبل النخاعي، الشلل الرعاش، السُّكَّري، القرص المنفتق وعدد من المشاكل الأخرى إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في وظيفة المثانة.

من الممكن وجود تلف في الأعصاب ومرض يتسبب في انسداد مخرج المثانة. في حالة وجود السببين معًا تزداد خطورة تكوين الحصوات.

المضاعفات

يُمكن أن يُؤدِّي عدم التخلُّص من حصوات المثانة — حتى تلك التي لا تُسبِّب أعراضًا — إلى حدوث مضاعفات، مثل:

مشكلات المثانة المزمنة. يُمكن أن يتسبَّب عدم علاج حصوات المثانة في حدوث مشكلات في الجهاز البولي على المدى الطويل، مثل الشعور بالألم أو تَكرار التبوُّل. ويُمكن أن تستقرَّ حصوات المثانة أيضًا في فتحة خروج البول من المثانة إلى الإحليل وتمنع خروج البول.

عدوى الجهاز البولي. يُمكن أن تُؤدِّي حصوات المثانة إلى إصابة المسالك البولية بعدوى بكتيرية متكرِّرة.

الوقاية

تنتج حصوات المثانة عادةً من حالة كامنة يصعب الوقاية منها. ولكن بإمكانك أن تقلل فرص إصابتك بحصوات المثانة عن طريق اتِّباع النصائح التالية:

اسأل طبيبك عن أعراض التبول غير المعتادة. إن التشخيص والعلاج المبكرين لتضخم البروستاتا، أو غيره من أمراض الجهاز البولي، يمكن أن يقللا خطر تعرضك للإصابة بحصوات المثانة.

اشرب الكثير من السوائل. قد تساعد زيادة شرب السوائل، لا سيما المياه، في الوقاية من حصوات المثانة، ذلك أن السوائل تخفف تركيز المعادن في المثانة. يتوقف مقدار المياه الذي ينبغي لك تناوله على سنك، وحجمك، وصحتك، ومستوى نشاطك. اسأل طبيبك عن مقدار السوائل الملائم لك.