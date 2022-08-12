مشروبات لتخسيس البطن والجناب

بيروت - نادين محمد - الحصول على قوام رشيق ومتناسق غاية تطمح له العديد من النساء، خاصة اللواتي يعانين من تراكم الدهون في مناطق محددة من الجسم، كالبطن، الفخذين، الأوراك، أو ما يعرف بالعامية بالجناب... هذا الهدف ليس مستحيلاً أو صعب المنال، جل ما يحتاج الأمر بعض المجهود والذي يتمثل بممارسة بعض التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، كما يمكن الاستعانة ببعض المشروبات التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، أو ما يعرف بعملية الأيض أو الاستقلاب، وبالتالي حرق المزيد من الدهون.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه المشروبات لا تكفي لخسارة الوزن دون اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة الرياضة، كما أنه لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون سواها، وهذان الأمران خطأ تقع فيه معظم النساء.

في هذا المقال سيدتي، سنعدد لك بعضاً من هذه المشروبات الفعالة التي من شأنها أن تساعد على تخسيس البطن والأوراك أو الجناب، إضافة إلى أسباب تراكم الدهون في بعض المناطق في الجسم، إذ إن معرفة السبب أو الأسباب جزء أساسي من العلاج لأي مشكلة.

أسباب تراكم الدهون في الجسم



• أسلوب الحياة اليومي الخالي من أي نشاط بدني أو رياضي يساهم بشكل أساس في تراكم الدهون في الجسم الذي يحتاج، وبحسب الدراسات والأبحاث العلمية إلى ما يقارب الـ 150 دقيقة من التمارين أسبوعياً، تجنباً للسمنة وتراكم الدهون وحفاظاً على صحة الجسم.

• الجينات والوراثة من العوامل الرئيسية التي تحدد شكل الجسم ومدى قابليته لتخزين الدهون وطريقة توزيعها في مختلف مناطق الجسم، من بينها البطن والجناب.

• تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، كالمعجنات، الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يساهم إلى حدٍّ كبير في تراكم دهون البطن والأوراك .

• تلعب الهرمونات في الجسم دوراً مهماً في تكدس الدهون في الجسم، خاصة لدى الإناث، سواء في سن البلوغ، أو في فترة انقطاع الطمث، إذ إن هرمونات الأنوثة تحفز تجمع الدهون حول منطقتي الحوض والفخذين لتهيئة الجسم للحمل عند البلوغ وكذلك في مرحلة سن الأمل، نتيجة انخفاض معدل هرمون الإستروجين Estrogen.

• التوتر يضاعف من إفراز الجسم لبعض الهرمونات التي تعمل على تكديس الدهون في منطقة البطن والأحشاء، كما يعتبر سبباً رئيسياً لاكتساب عادات يومية مضرة، كاستهلاك كميات كبيرة من الطعام أو انخفاض معدل النشاط البدني.



الماء



يعد الماء من أهم المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن، لقدرته على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، هذا إضافة إلى كبح الشهية والشعور بالامتلاء لفترات طويلة، ما يقلل من استهلاك الطعام ذي السعرات الحرارية المرتفعة.

مشروب القرفة والعسل



المكونات

• ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• ملعقة من العسل.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء والقرفة على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار ويترك لبضع دقائق.

• يصفى، ثم يحلى بالعسل.

• يفضل تناوله يومياً في الصباح على معدة فارغة.

خل التفاح



المكونات

• ملعقة من خل التفاح.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يخفف خل التفاح بالماء، ثم يتم تناوله على الريق أو بعد الوجبات الرئيسية.

مشروب الزنجبيل



المكونات

• ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان مع الزنجبيل.

• يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

• يتم تناوله مرتين في اليوم.

مشرب الخيار والبقدونس



المكونات

• ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

• حبة من الخيار.

• حفنة من أوراق البقدونس.

• عصير ليمونة.

• كوب من الماء.

الطريقة

• توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً.

• يتم تناول كوب منه يومياً قبل الخلود إلى النوم.

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