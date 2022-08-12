شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد للعلاج بالطاقة المغناطيسية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالطاقة الكهرومغناطيسية النبضية هو علاج جديد نسبيًا في المجتمع الطبي، لكنه يكتسب بالفعل شعبية كبيرة، وقد لا تظهر التأثيرات على الفور، لكن استخدامها يساعد الجسم في الحفاظ على الوظائف المناسبة، وهو علاج آمن للاستخدام ولا يتطلب سوى 15-20 دقيقة من التعرض في كل مرة لتلقي أقصى الفوائد اليومية، وسيؤدي الحفاظ على الجلسات قصيرة إلى تجنب المبالغة في تحفيز خلاياك وكذلك الحفاظ على جودة نظام الملف الداخلي بحسب ما نشره موقع healthline

ويعتبر تسكين الآلام من أهم مجالات الطب، إلا أن معظم خيارات علاج الألم غير فعالة أو تسبب آثارًا جانبية ضارة، اما العلاج بالمجالات الكهرومغناطيسية PEMF هو بديل فعال وآمن، و يعزز زيادة الصحة العامة لمساعدة الجسم على تقليل مستوى الألم بعد إصابات جديدة ، وأثناء التعافي من الجراحة ، ومع المشاكل المزمنة الطفيفة ومن أهم فوائد العلاج المغناطيسى:

1 - راحة مؤقتة من آلام العضلات والمفاصل

2 - تحسين الدورة الدموية الموضعية عند تطبيقه

3 - يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

4 - يساعد في آلام التهاب المفاصل وتيبسها

5 - يكمل الحد من الصداع النصفي

6 - يدعم الجهود المبذولة لتحفيز استعادة العظام

7 - يساعد في تقليل عوامل مرض السكر

8 - يساعد في إصلاح الأعصاب8

9 - مزيد من الجهود لزيادة نطاق الحركة