مضاعفات احتباس الماء في الجسم و5 طرق للتخلص منه

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يسبب احتباس الماء بعض المضاعفات الخطيرة مثل الألم أو صعوبة المشي. إليك كيفية تقليل احتباس الماء من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكنك اتخاذها.

ما هو احتباس الماء (الوذمة)؟

يشير احتباس الماء، أو الوذمة، إلى التورم الذي يحدث عندما يتراكم السائل الزائد ويحتجز في أنسجة الجسم.

بينما يمكن أن يحدث احتباس الماء في أي جزء من جسمك، فمن الشائع أن تلاحظي حدوثه في أطرافك، أو يديك، وذراعيك، وقدميك، وكاحليك، وساقيك.

مضاعفات احتباس الماء

إذا تركت احتباس الماء دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات غير مريحة إلى حد ما مثل:

تورم مؤلم.

- صعوبة في المشي.

الكزازة.

تمدد الجلد حكة وغير مريحة.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى في الأنسجة المتورمة.

تندب بين طبقات الأنسجة.

ضعف الدورة الدموية.

قلة مرونة الشرايين والأوردة والمفاصل والعضلات.

زيادة خطر الإصابة بتقرحات الجلد.

طرق لتقليل احتباس الماء

من أكثر الطرق التي يمكنك البدء بها في تقليل احتباس الماء من خلال نظامك الغذائي.

1. تقليل استهلاك الملح

استهلاك الكثير من الملح، مثل تناول الأطعمة المصنعة، يمكن أن يخل بتوازن السوائل في جسمك ويشجع على احتباس الماء.

2. تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة

يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض أو الخبز الأبيض أو المعكرونة أو المعجنات إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر والإنسولين في الدم. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الإنسولين إلى احتفاظ جسمك بمزيد من الصوديوم عن طريق حث كليتيك على إعادة امتصاص المزيد من الصوديوم.

3.استهلاك المغنيسيوم

المغنيسيوم يساعد في تقليل احتباس الماء لدى النساء المصابات بأعراض ما قبل الحيض. وبالتالي قد يكون من المفيد دمج المزيد من المغنيسيوم في نظامك الغذائي؛ للمساعدة في مكافحة احتباس الماء.

4. فيتامين ب 12

مثل المغنيسيوم، وجد أن فيتامين بـ6 ساعد أيضاً في تقليل احتباس الماء لدى النساء اللواتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض، لذلك يجب أن تفكري أيضاً في دمج المزيد من فيتامين بـ6 في نظامك الغذائي؛ للمساعدة في تقليل احتباس الماء.

5. زيادة استهلاك البوتاسيوم

البوتاسيوم معدن مهم آخر ضروري لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم. يساعد في تقليل احتباس الماء عن طريق خفض مستويات الصوديوم في الجسم وتشجيع إنتاج البول. تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الموز والأفوكادو والبطاطا الحلوة والسبانخ والبطيخ.

المصدر :homage.

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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