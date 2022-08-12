بيروت - نادين محمد - فوائد وأضرار البلح الأصفر عديدة، فهو يحتوي على ألياف تقوي وتغذي قلبك، كما يحتوي على سعرات حرارية أقل إضافة إلى فائدته في زيادة الخصوبة والمناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبقي الوزن تحت السيطرة.

يحتوي البلح الأصفر على الكثير من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إليك أهم الفوائد الصحية وأضرار البلح الأصفر.



فوائد وأضرار البلح الأصفر

1.يخفف الإمساك

يحتوي البلح الأصفر على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان. عند تناولها بانتظام، فإنها تخفف من الإحساس بالإمساك، والانتفاخ، والحرقان.

إذا كنت تبحثين عن بعض الأطعمة اللذيذة والصحية للتخفيف من أعراض الإمساك، فإن البلح الأصفر هو الأفضل لك وذلك لأن الألياف به تحفز نمو البكتريا الجيدة في القولون.

2. غني بالمعادن

توجد المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم في التمور النيئة والتي تعد ضرورية لصحتك.

يلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في دعم العضلات ووظيفة الأعصاب في الجسم. عادة لا تسبب مستويات المغنيسيوم المنخفضة أعراضاً ولكن، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم المزمن إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام.

3. جيد لصحة العظام

كشفت دراسة نُشرت أن الكالسيوم، إلى جانب فيتامين (د) لهما فوائد تتجاوز صحة العظام، ويحمي من أمراض السرطان والسكري وضغط الدم.

إذا لم نأكل ما يكفي من الكالسيوم في نظامنا الغذائي، فقد يواجه الأطفال مشاكل مثل الضعف وهشاشة العظام وقلة الطول.

بالنسبة للبالغين، قد يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة عند الإناث في فترة انقطاع الطمث.

التمر النيئ مفيد جداً لكبار السن الذين يعانون من تقلصات العضلات.

3. جيد لصحة البشرة والشعر

البلح الأصفر مليء بالفيتامينات ويحتوي على فيتامين ب6 وهو مفيد لشعرك. الاستهلاك المنتظم يمنع شعرك من التساقط ويقي بشرتك من فقدان وهجها.

أظهرت بعض الدراسات أن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

4. جيد لتخسيس الوزن

يحتوي البلح الأصفر على كمية قليلة جداً من السعرات الحرارية، وبالتالي فهي مفيدة جداً لفقدان الوزن فقد يحتوي البلح على 142 سعرة حرارية في 80 جراماً.

5.يعزز الطاقة

يساعد البلح الأصفر على انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ويمنحك طاقة فورية ويظل مزاجك إيجابياً بعد تناوله.

7. يمنع فقر الدم

الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم يفتقرون إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء والحديد. الشخص المصاب بفقر الدم ينقصه الدم في جسمه. التمر مصدر غني بالحديد. هذا يجعله علاجاً ممتازاً لفقر الدم في مثل هذه الحالة. تناول التمر بشكل مستمر يمكن أن يخفف من نقص الحديد في الجسم.

8. مفيد لصحة نظامنا العصبي

البلح الأصفر يحتوي على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجهاز العصبي والحفاظ على نظام عصبي صحي، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يحافظ على الدماغ قوياً .

المصدر :healthyeating.

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

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