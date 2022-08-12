شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكثر عرضة للإصابة بـ متلازمة إعادة التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة إعادة التغذية من المضاعفات التى تهدد الحياة، والتى يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يحصلون على مغذيات صناعية بسبب سوء التغذية الشديد، وبدون علاج سريع، ويمكن أن تؤدى متلازمة إعادة التغذية إلى الوفاة، وفقا لما نشره موقع webmd.

ما الذى يسبب متلازمة إعادة التغذية؟

تعد متلازمة إعادة التغذية أحد مضاعفات علاج سوء التغذية، ومن الضرورى تعويض العناصر الغذائية المفقودة لأن سوء التغذية له عواقب صحية خطيرة، ويمكن أن يؤدى إلى ضعف صحة العظام أو فقر الدم أو نقص الفيتامينات، وعند الأطفال يمكن أن يتسبب سوء التغذية فى بطء النمو ومشكلات عصبية وتأخر البلوغ لأن الجسم لا يحصل على ما يكفى من العناصر الغذائية.

مضاعفات متلازمة إعادة التغذية

قد تؤثر متلازمة إعادة التغذية على أعضاء الجسم المختلفة، ويمكن أن تكون الآثار مهددة للحياة، وقد تشمل المضاعفات الناتجة عن متلازمة إعادة التغذية ما يلى:

تغيرات ضغط الدم

انسداد الأمعاء

توقف القلب

إسهال

احتباس السوائل

تغيرات ضربات القلب

شلل

مشاكل في الجهاز التنفسي

المعرضون لخطر متلازمة إعادة التغذية

يزداد خطر الإصابة بسوء التغذية إذا كان هناك مشكلة أساسية تؤثر على عدد العناصر الغذائية التى يمتصها الجسم، وقد يصاب الشخص بسوء التغذية إذا كان يعانى من حالات أخرى، بما فى ذلك..

فقدان الشهية العصبى

إدمان الكحول المزمن

الحالات التى تسبب سوء الامتصاص، مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس المزمن والتليف الكيسى ومتلازمة الأمعاء القصيرة

ممارسات النظام الغذائى مثل الصيام لفترات طويلة أو اتباع نظام غذائى منخفض الطاقة

الاستخدام المفرط لمضادات الحموضة أو مدرات البول

التغيرات الأيضية الناتجة عن علاج السرطان

السمنة المفرطة مع فقدان الوزن الشديد

حروق شديدة

داء السكرى غير المنضبط

كبار السن الذين لديهم احتياطيات غذائية منخفضة معرضون أيضًا لخطر سوء التغذية