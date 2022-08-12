شكرا لقرائتكم خبر عن التحول إلى بديل الملح يخفض ضغط الدم ويقلل خطر أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن استبدال الملح العادى بكلوريد البوتاسيوم البديل يخفض ضغط الدم، وبالتالى يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "health".

ونصح الباحث الدكتور بروس نيل، المدير التنفيذي لمعهد جورج للصحة العالمية في نيوتاون بأستراليا ياستخدم الملح الغني بالبوتاسيوم بدلا من الملح العادى للحصول على الفائدة.

وقال نيل إنه من خلال استبدال كلوريد البوتاسيوم كبديل لكلوريد الصوديوم (ملح الطعام العادي)، يمكنك تقليل ضغط الدم بشكل كبير ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والعواقب الأخرى لارتفاع ضغط الدم.

وتعتمد أحدث النتائج على دراسة كبيرة أجراها نفس الباحثين في المناطق الريفية في الصين وأظهرت انخفاضًا مذهلاً في النوبات القلبية والسكتات الدماغية باستخدام بديل الملح بالبوتاسيوم.

لكن الفريق تساءل عما إذا كانت النتائج نفسها ستظهر في بلدان ومجموعات سكانية أخرى، لذلك دمج نيل وزملاؤه نتائج 21 دراسة منشورة شملت ما يقرب من 30 ألف شخص، وأجريت الدراسات في أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ والأمريكتين وجنوب شرق آسيا.

تراوحت كمية كلوريد الصوديوم في بدائل الملح من 33% إلى 75% وتراوحت كمية كلوريد البوتاسيوم من 25% إلى 65%، وأظهر التحليل أن بدائل الملح خفضت ضغط الدم لدى جميع المشاركين.

كان الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي نحو 5 ملم زئبقي وكان الانخفاض في ضغط الدم الانبساطي نحو 2 ملم زئبق.

ووجد الباحثون أن هذه الانخفاضات في ضغط الدم كانت ثابتة بغض النظر عن الجغرافيا والعمر والجنس وتاريخ ارتفاع ضغط الدم والوزن وضغط الدم الأساسي.