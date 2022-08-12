شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال أكثر عرضة للسرطان من النساء.. دراسة تكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من النساء، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، بحسب موقع "health".

وقالت مؤلفة الدراسة سارة جاكسون، الزميلة البحثية في قسم المعهد الأمريكي للسرطان وعلم الوراثة: "بعد التحكم في عوامل مثل التدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني والحالات الطبية الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ظل الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء بالنسبة لمعظم أنواع السرطان".

وأوضحت "لم يتم بعد فهم الاختلافات البيولوجية التى تؤدى إلى حدوث هذه التفاوتات تحديدًا، لكن نريد أن نستكشف مساهمة الهرمونات الجنسية والجينات فى الإصابة بالسرطان فى الأبحاث المستقبلية".

وبالنسبة للدراسة نظر الباحثون فى الاختلافات فى المخاطر فى 21 موقعًا للسرطان بين 171 ألف رجل و123 ألف امرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عامًا الذين تم تسجيلهم فى نظام غذائى ودراسة صحية منذ 1995 إلى 2011.

خلال ذلك الوقت تم تشخيص 17951 حالة سرطانية جديدة لدى الرجال، و8742 حالة إصابة بالسرطان لدى النساء.

كان لدى الرجال مخاطر أعلى بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، مع وجود فرق أكبر في خطر الإصابة بسرطان المرىء (10.8 مرات أعلى)؛ الحنجرة والمثانة (كل 3.5 مرات أعلى)؛ وكذلك نوع من سرطان المعدة (3.3 مرات أعلى).

وأظهرت الدراسة أن الرجال يعانون فقط من انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والمرارة.

وقالت سارة جاكسون إن الرجال هم أيضا أكثر عرضة للوفاة من السرطان من النساء.

عوامل الخطر مثل التدخين والنظام الغذائى والقضايا الصحية الأساسية لم تمثل سوى جزء صغير من الفرق فى معدلات سرطان الرجال والنساء.