شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 8 أيام فقط.. طبيب مصرى يحدث طفرة فى علاج سرطان الجلد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال المصريون يبهرون العالم لكن هذه المرة فى علاج مرض سرطان الجلد، الدكتور خالد عبد السلام الصياد أستاذ مساعد واستشارى العلاج الإشعاعى والأورام بجامعة مونستر فى ألمانيا أحدث طفرة ضخمة فى علاج سرطان الجلد.

"الصياد" خريج كلية الطب جامعة الإسكندرية نجح فى تقليل جرعات العلاج الإشعاعى التى كانت تصل إلى 70 جرعة للمريض على مدار 7 أسابيع إلى 8 جرعات فقط خلال 8 أيام فقط وهو الأمر الذى أدى إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعى بشكل كبير عن السابق.

"الصياد" قال خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى إن تقليل عدد الجرعات لثمانية فقط أثبت نجاحا كبيرا وشدد على أهمية إضافة فيتامين A ضمن البروتوكول العلاجى لأن النتائج أثبتت أنه يساعد فى زيادة نسبة الشفاء 3 أضعاف.

"ليمفوما الجلد" هو مرض جلدى نادر يُصيب نحو 10 أشخاص من كل مليون مواطن ويظهر على شكل بُقع حمراء أو سوداء على جسم الإنسان بشكل سيئ كما قد يظهر بتورم أو بدونه ويسبب ألمًا جلديًا ونفسيًا بالإضافة إلى التقرحات والحكة ولذلك تكون نسبة الشفاء ضعيفة خاصةً إذا تفاقم المرض وكَسا أكثر من 10% من جلد المريض ومن المتوقع أن ما توصل له الصياد سيحدث نقلة نوعية في علاج هؤلاء المرضى.