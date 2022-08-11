مشروب يساعد على نوم هادئ وعميق

بيروت - نادين محمد - واحدة من أكبر الأمور التي تزعج أي شخص أثناء النوم هي الاضطرار إلى استخدام الحمام في منتصف الليل. إذا كنتِ تعانين من من هذه المشكلة، فثمة مشروب طبيعي يحد منها.

شرب مياه البحر المالحة - وهو علاج طبيعي غير معروف من أجل نوم أفضل - يحد من القيام برحلة إلى الحمام في وقت متأخر من الليل.

هل يمكن شرب الماء المالح قبل النوم؟

عندما نفكر في مشروبات ما قبل النوم ، عادة ما يتبادر إلى الذهن كوب من الشاي أو الحليب الدافئ. لكن المياه المالحة ربما تكون شيء لم تفكري فيه من قبل، لكنه الأفضل لنوم هادىء.

الماء المالح يحتوي على معادن تسمى الإلكتروليتات، وهي المسؤولة عن المساعدة في الحفاظ على توازن السوائل في جسمكِ. إذن، كيف تساعد إضافة ملح البحر إلى كوب الماء في الحفاظ على توازن سوائل الجسم؟

الملح غير المعالج يساعد الماء على الوصول إلى جميع خلايانا. يساعد شرب المياه المالحة جسمكِ على تجنب أي تراكم زائد للسوائل ويؤخر الرغبة المفاجئة في الذهاب إلى الحمام في ساعات الليل.

ما هي كمية ملح البحر التي يجب أن أضعها في مياه الشرب؟

كما يوحي الاسم ، فإن ملح البحر والماء هما المكونان الوحيدان اللذان ستحتاجهما لصنع مشروب ما قبل النوم. لكن احذري: عليكِ إضافة القليل من ملح البحر. يوصي بإضافة رشة صغيرة إلى كوب من الماء يبلغ حجمه ثمانية أونصات وشربه قبل 30 دقيقة من موعد النوم لمنع مثانتكِ من الامتلاء.

تقول جمعية القلب الأمريكية إن النساء فوق سن الخمسين يجب أن يهدفن إلى الحد من تناول الملح بما لا يزيد عن 1500 مجم في اليوم ، وإذا كان تناول الملح مرتفعًا جدًا، فإن شرب ماء البحر المالح ليلًا قد يتسبب في سرعة دقات قلبك ، مما يجعل من الصعب عليكِ النوم.



المصدر: The shape

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