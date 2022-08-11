شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.. لون ساقيك قد يكون من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الدهون قد تبدو وكأنها حالة قد لا تسبب الكثير من المتاعب لكن فى الحقيقة، هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، من خطر الإصابة بانسداد فى الشرايين إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فإن ارتفاع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بعدة طرق، وعلى الرغم من عدم وجود أي أعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على أجزاء معينة من الجسم تثير القلق.

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما تبدأ الدهون الزائدة في الدم بالتراكم لتسد الشرايين أو تجعلها تضيق، ووفقا لموقع webmd إذا تركت الحالة دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين أو قد يضيق الشرايين لعرقلة التدفق السلس للدم.

ما أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

عندما يعيق ارتفاع الكوليسترول التدفق السلس للدم إلى الأطراف السفلية، يمكن أن يؤدى إلى ذلك مرض الشريان المحيطي (ضمادة)، وهي حالة يمكن أن تغير لون القدم، قد يلاحظ الشخص أن الساقين تتحولان إلى اللون الأزرق أو الشاحب ويمكن أن يكون هذا مصحوبًا بألم يزداد سوءًا عند المشى ويخف خلال بضع دقائق من الراحة.

بصرف النظر عن هذا تقول Mayo Clinic إن العلامات الأخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم تشمل:

لا يوجد نبض أو نبض ضعيف في الساقين أو القدمين

بشرة لامعة على الساقين

تقرحات في القدمين لا تلتئم

خدر أو ضعف في الساقين

نمو بطىء لأظافر القدم

تساقط الشعر أو ضعف نمو الشعر في الساقين

الضعف الجنسى لدى الرجال

ألم متكرر أثناء ممارسة الرياضة

تقلصات مؤلمة في الفخذين أو عضلات الساق أو الوركين أثناء صعود الدرج أو المشي

الكشف عن ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يساعد اختبار الوخز أو فحص الدم في التأكد من مستويات الكوليسترول، ولإدارته، يوصي الأطباء بالامتناع عن مصادر الصوديوم ، والدهون المشبعة والمتحولة مثل الجبن المطبوخ، ولحم الخنزير المقدد، والنقانق، والمخبوزات، والمنتجات السكرية، والإقلاع عن التدخين وتقليل الكحوليات أثناء تناول الأطعمة الصحيحة مثل الفواكه والخضروات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور؛ والحصول على تمرين وافر كذلك.