10 طرق طبيعية لحرق دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - بعد بلوغ سن معين، يكون تخسيس الوزن أمرًا صعبًا - خاصةً في منطقة البطن. ترتبط دهون البطن بالسموم الموجودة في الجسم. فإن أفضل طريقة للتخلص منها هي التخلص من السموم وتغيير نظامكِ الغذائي. يمكنك القيام بذلك عن طريق تنقية الكبد، العضو المسؤول عن إزالة السموم وحرق الدهون.

في ما يلي أطعمة تساعد على تنقية الجسم من السموم:

1- التوت

التوت غني بالبيتا كاروتين، مما يحسن وظائف الكبد ويزيل السموم من الجسم بشكل طبيعي. تناولي التوت بأنواعه إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لتفتيت دهون البطن.



2- خل التفاح

إنقاص الوزن سريعًا عن طريق احتساء خل التفاح ، يساعد على عدم تخزين الدهون. أضيفي ملعقتين كبيرتين إلى كوب من الماء الدافئ ، بالإضافة إلى رشة من الليمون والعسل والقرفة.



3- ملح إبسوم

أضفِ ملح إبسوم إلى حمام ساخن للتخلص من السوائل الزائدة لتبدين أنحف. يمكن أن تساعد بضع قطرات من زيت الجريب فروت العطري أيضًا في تسريع الدورة الدموية.

4- الشوفان

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة أفضل صديق لمن يقوم بالتخلص من السموم. أضفِ ربع كوب من الشوفان إلى الخلاط مع العصائر. تساعد هذه الوجبة اليومية على سد الشهية ما ينعكس على الوزن.

5- الزنجبيل

الزنجبيل الطازج يرفع حرارة الجسم ويطرد السموم من المسام. أضفيه إلى حمام بخاري لإزالة السموم.

6- شاي الياسمين

شاي الياسمين يحتوي نفس مزايا الشاي الأخضر، والتي تخلص جسمكِ من الجذور الحرة و تسرع عملية التمثيل الغذائي.

7- البرتقال

يساعد البرتقال الغني بفيتامين سي على تخليص جسمكِ من السموم كما يمد جسمكِ بالطافة.

8- البنجر

البنجر يحتوي على مادة غنية بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على التخلص من السموم ، كما أن البنجر يزيد أيضًا من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم ما يعزز طاقتكِ.

9- الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء غنية بالألياف والبروتين ما يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم والحد من التقلبات المزاجية المسببة للجوع. أضفيها إلى الحساء أو المعكرونة أو السلطات أو العصائر.

10- الكركم

يحسن المكون النشط في الكركم ، الكركمين ، قدرة الكبد على حرق الدهون بنسبة 47 في المائة، أضيفيه إلى شاي ساخن بالإضافة إلى العسل وعصير البرتقال الطازج.

المصدر: The shape

اقرئي أيضا : أعشاب للتخسيس وتفتيت دهون البطن