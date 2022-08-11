بيروت - نادين محمد - فوائد عجوة المدينة على الريق عديدة، فهي أحد أنواع التمور، وأغلاها ثمناً، وتعد غنية ببعض العناصر الغذائية الهامة، ولها مجموعة متنوعة من المزايا والاستخدامات، إليك الفوائد الصحية لعجوة المدينة على الريق وكيفية دمجها في نظامك الغذائي..

قيمتها الغذائية

منذ تجفيفها، يكون محتواها من السعرات الحرارية أعلى من معظم الفاكهة الطازجة. محتوى السعرات الحرارية في التمور مشابه لمحتوى الفواكه المجففة الأخرى، مثل الزبيب والتين، وتأتي معظم السعرات الحرارية في عجوة المدينة من الكربوهيدرات على بعض الفيتامينات والمعادن الهامة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف.

يحتوي التمر أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تساهم في العديد من فوائدها الصحية.

فوائد عجوة المدينة على الريق

1.مفيدة لصحة الجهاز الهضمي

فوائد عجوة المدينة على الريق، فهي تعد وسيلة رائعة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها، فهي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

علاوة على ذلك، قد تكون الألياف الموجودة في عجوة المدينة مفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم.

تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم، وقد تساعد في منع مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام.

تحتوي عجوة المدينة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، والذي يقيس سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول طعام معين، على الجانب الآخر تعد عجوة المدينة مفيدةً في منع الإمساك والتحكم في نسبة السكر في الدم.



2. تقاوم الأمراض

توفر عجوة المدينة العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك، وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

مقارنة بأنواع الفاكهة المماثلة، مثل التين والخوخ المجفف، يبدو أن عجوة المدينة تحتوي على أعلى محتوى مضاد للأكسدة.

3.صحة الدماغ

وجدت الدراسات المعملية أن عجوة المدينة تعد مفيدة في تقليل علامات الالتهاب وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

كما أن فوائد عجوة المدينة على الريق تعمل على تعزيز صحة الدماغ بسبب محتواها من مضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب، بما في ذلك مركبات الفلافونويد.

4.تسهيل المخاض الطبيعي

قد يساعد تناول عجوة المدينة على تعزيز وتسهيل المخاض الطبيعي للمرأة الحامل عند تناوله خلال الأسابيع القليلة الماضية من الحمل.

المصدر: healthline

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

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