شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. لماذا يحدث خلل فى سكر الدم وما طرق تجنبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير خلل السكر فى الدم إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم أو ارتفاعها بشدة، ويتحكم الجسم فى نسبة السكر فى الدم جيدًا فى معظم الأوقات، لكن إذا كنت تعانى من تقلبات متكررة فى نسبة السكر فى الدم، فقد تكون لديك حالة تسمى خلل السكر فى الدم، وقد يعطيك هذا أعراضًا تجعلك تشعر بالتعب أو الارتعاش أو الارتباك، وفقا لما نشره موقع webmd.

س: لماذا يرتفع سكر الدم وينخفض؟

عندما نأكل، تتحلل الكربوهيدرات إلى جزيئات السكر، بما في ذلك الجلوكوز، ويعمل الجلوكوز على تغذية أجسامنا، لكنه يحتاج إلى الوصول إلى الخلايا للقيام بذلك، والأنسولين هو هرمون يفتح الخلايا حتى يتمكن الجلوكوز من الدخول، وعندما لا يعمل الأنسولين كما ينبغي، يظل الجلوكوز في الدم، ويؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والمعروفة باسم ارتفاع السكر في الدم .

وعندما يأخذ مرضى السكري الكثير من الأدوية، يمكن أن تسبب نقص السكر في الدم.

س: ما أعراض ارتفاع السكر في الدم وعلاجه؟

لا يتسبب ارتفاع السكر في الدم في ظهور أعراض على الفور، وبعد ارتفاع نسبة السكر في الدم لأيام أو أسابيع، قد تظهر عليك أعراض تشمل:

كثرة التبول

العطش

رؤية ضبابية

صداع الرأس

إعياء

‌ومع مرور الوقت ، يمكن أن يكون لديك أعراض أكثر خطورة ، بما في ذلك:

وجع بطن

ضعف

ارتباك

غثيان

ضيق في التنفس

ويمكن لمرضى السكري منع ارتفاع السكر في الدم باتباع تعليمات الطبيب حول النظام الغذائي والأدوية، و بمجرد ظهور أعراض ارتفاع السكر في الدم ، من المهم أن ترى الطبيب على الفور.

س: ما أعراض وعلاج نقص السكر في الدم؟

عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ، قد يكون لديك:

تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها

فقدان اللون

اهتزاز

قلق

التعرق

التهيج

يمكن أن تتطور هذه الأعراض إلى تشوش ذهني ونوبات صرع ومشاكل في الرؤية وفقدان للوعي.

ويتطلب نقص السكر في الدم إجراءات فورية، ويعرف معظم مرضى السكري أنهم يتناولون مشروبًا أو وجبة خفيفة ذات سعرات حرارية عالية إذا كانت لديهم أعراض نقص السكر في الدم، وإذا لم ينجح ذلك، فمن المهم الحصول على المساعدة الطبية على الفور، وإذا كان الشخص الذى لا يعانى من مرض السكرى يعانى من هذه الأعراض، فإن العلاج السريع مهم أيضًا.