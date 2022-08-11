شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج الحفر العميقة الناتجة عن حب الشباب على الوجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندبات حب الشباب هى حفر عميقة يسببها حب الشباب وتؤدى إلى خدوش مستديرة أو حفر فى جلدك، ولهذا السبب، تستغرق تلك الندوب وقتًا أطول لتختفى مقارنة بندبات حب الشباب الأخرى، وهذه الحفر العميقة ليست خطيرة، لكنها تؤثر على مظهر الوجه، حسبما نشر موقع webmd.

ما ندبات حب الشباب وتأثيرها على وجهك؟

ندبات حب الشباب عبارة عن حفر عميقة دائرية أو بيضاوية في جلدك تظهر بعد التئام حب الشباب، ويمكن أن تبدو بعض الندبات حمراء أو بنية داكنة، لكن البعض الآخر لها نفس لون الجلد المحيط بها، وهذه الحفر تعنى أن الجلد لم يعد إلى حالته السابقة بعد الشفاء، ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب إصابة بعض الناس بندبات والبعض الآخر لا يصاب بها.

وترتبط معظم ندباتالحفر الصغيرة بحب الشباب الكيسى أو العقدى، حيث تتكون أكياس قاسية ومؤلمة تحت الجلد، ويبدو أنه عندما يشفى هذا النوع من حب الشباب، تواجه بشرتك صعوبة أكبر فى استبدال الكولاجين الذى فقده، والكولاجين هو ما يجعل بشرتك تبدو "ممتلئة"، لذلك يؤدى فقدانها إلى حدوث خدوش فى الوجه.

علاج ندبات حب الشباب

عادة لا تختفى ندبات الحفر العميقة دون علاج طبى، وهناك عدة طرق لتقليل ظهور تلك الندوب، بما فى ذلك:

تقشير الجلد

يتضمن ذلك كشط أو إزالة الطبقة العليا من جلدك حيث ماتت الخلايا، وقد يشجع بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين، لكنه فعال للندبات السطحية فقط.

صنفرة الجلد

وهى شكل أعمق من نفس العلاج الذى يزيل الطبقة العليا من بشرتك بالكامل، بما فى ذلك خلايا الجلد التى لا تزال على قيد الحياة، وقد يساعد فى تحسين مظهر الندبات، لكنه أيضًا يجعل بشرتك حمراء ومؤلمة وحساسة للشمس.

التقشير الكيميائى

يستخدم هذا العلاج المواد الكيميائية لتجريد الطبقة العليا من بشرتك ولتشجيع نمو الجلد الصحى، ويمكن أن يكون التقشير الكيميائى سطحيًا أو متوسطًا أو عميقًا، لكن معظم الأطباء ينصحون فقط بالعلاجات السطحية والمتوسطة لندبات حب الشباب.