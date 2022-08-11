شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتسبب الاكتئاب فى شل حركة الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التخلف الحركى النفسى أحد السمات الرئيسية لاضطراب الاكتئاب الشديد وهو إبطاء أو إعاقة الأنشطة العقلية أو البدنية، وعادة ما نرى هذا في شكل تفكير بطيء أو حركات جسدية بطيئة، وهناك الكثير من الأبحاث الحالية حول التخلف الحركي النفسي، ومع ذلك من الضروري إجراء المزيد من الدراسات لتحسين طرق التشخيص الحالية بالإضافة إلى علاجات الاكتئاب وفقا لما نشره موقع webmd.

وتشير كلمة "الحركي النفسي" إلى الأفعال الجسدية الناتجة عن النشاط العقلي، وعندما يكون الشخص مصابًا بالتخلف الحركي النفسي، فإن وظائفه العقلية والجسدية تتباطأ، ويمكن أن تتأثر عمليات التفكير وحركات الجسم، وكذلك حركات العين وتعبيرات الوجه.

ما هي أسباب التخلف الحركي النفسي ؟

التخلف الحركي هو أحد أعراض الاكتئاب، وفي حين أن البحث عن أسباب التخلف الحركي النفسي مستمر، فإن العوامل التي يمكن أن تسبب هذه الحالة تشمل:

- الأسباب البيولوجية

تظهر دراسات التصوير العصبي وجود روابط بين التخلف الحركي النفسي وانخفاض تدفق الدم في أجزاء معينة من الدماغ، مثل القشرة الجبهية الظهرية الوحشية والقشرة الجبهية اليسرى والتلفيف الزاوي والحزامية الأمامية.

- الشيخوخة.

في بعض الأحيان يمكن أن يحدث التخلف الحركي النفسي بسبب الشيخوخة، وبعض تباطؤ الأنشطة العقلية والنفسية أمر طبيعي مع تقدم العمر، لكن مع التخلف الحركي النفسي، قد يبدو هذا التباطؤ أكثر حدة.

كيف يتم تشخيص التخلف الحركي النفسى ؟

سيشخص الطبيب التخلف الحركي النفسي من خلال النظر بعناية في أنماط الكلام وتعبيرات الوجه وحركات العين والوضعية وحركات الجسم بحثًا عن علامات تباطؤ حركي نفسي. غالبًا ما تُستخدم الأدوات الخاصة والاختبارات ومقاييس التصنيف لقياس الأعراض.

ما هو علاج التخلف الحركي النفسي ؟

غالبًا ما يكون الدواء الخيار الأول لعلاج التخلف الحركي النفسي، ويظهر نحو 50% من المرضى تحسنًا مع الأدوية، وقد يبدأ الطبيب بفئة من الأدوية تسمى SSRIs (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية)، وقد يفكرون أيضًا في مضادات الاكتئاب غير التقليدية، TCAs (مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات) ، أو MAOIs (مثبطات مونوامين أوكسيديز) في مرحلة لاحقة من العلاج.

العلاج بالصدمات الكهربائية هو خيار علاجي آخر في بعض الحالات، وفي العلاج بالصدمات الكهربائية يتم تمرير تيارات كهربائية صغيرة عبر الدماغ تحت تأثير التخدير العام، ويمكن أن يكون العلاج بالصدمات الكهربائية خيارًا إذا كان المريض لا يستجيب لمضادات الاكتئاب أو تظهر عليه علامات الذهان أو الرغبة فى الانتحار.