تعرف على آثار ارتفاع ضغط الدم على جسمك

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة كبيرة لأنه يجهد قلبك وشرايينك، حتى لو لم تشعر بأى اختلاف، ويمكن أن يزيد الضغط الإضافى من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وبمرور الوقت يمكن أن تقلل مشاكل الشرايين من تدفق الدم وبما أن جميع الأنسجة والأعضاء فى جسمك تحتاج إلى الدم لتعمل بشكل جيد، فهذا يعنى أن أشياء مثل دماغك وكليتيك وبصرك يمكن أن تتأثر أيضًا، من خلال التعايش مع العادات الصحية وتناول الأدوية لخفض ضغط الدم أو الحفاظ عليه قد تمنع حدوث مشكلات طويلة الأمد، حسبما نشر موقع webmd.

​آثار ارتفاع ضغط الدم على جسمك1- الشرايين

كل شيء يبدأ بالشرايين الخاصة بك، وعادةً ما يكون للأوعية التى تنقل الدم من قلبك إلى باقى أجزاء الجسم بطانة داخلية ناعمة، وهى قوية ومرنة بما يكفي لدفع الدم عبر جسمك، ومع ارتفاع ضغط الدم يتغير ذلك، ويمكن أن تتسبب القوة الزائدة للدم في إتلاف الخلايا الموجودة على الجدران الداخلية للشرايين.

وإذا لم يهدأ الضغط، فقد يتسبب ذلك في حدوث تمزقات في البطانة حتى لا تصبح ناعمة بعد الآن، وهذا هو المكان الذى تعلق فيه الأجزاء الدهنية، والتى تسمى اللويحة، وتتراكم، بحيث لا يمكن للدم أن يتحرك بشكل جيد حول هذه السدادات ، والتي يمكن أن تسد الشرايين، و يمكن لهذه الرواسب أيضًا أن تجعل الجدران صلبة لذا يصعب تحريك الدم، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى تمدد جدار الشريان وانتفاخه مثل البالون. النتوء يسمى تمدد الأوعية الدموية . يمكن أن ينكسر وينزف.

2- القلب

قلبك يحتاج إلى الدم أيضًا، وعندما لا تستطيع خطوط الإمداد الخاصة به تقديم ما يكفى، يمكن أن يكون لديك:

عدم انتظام ضربات القلب

ألم فى الصدر ( ذبحة صدرية )

3- نوبة قلبية

ولدفع الدم عبر الشرايين المتيبسة أو المسدودة، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر، ويمكن أن يصبح القلب المرهق أكبر من المعتاد. ثم تفقد جدران عضلة القلب قوتها ولا تستطيع ضخ الدم جيدًا. هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو قصور في القلب، وتكون الاحتمالات أكبر إذا كنت تعانى بالفعل من مشاكل في القلب.

4- المخ

ارتفاع ضغط الدم هو سبب رئيسي للسكتة الدماغية، وعندما يتمزق شريان في دماغك أو يتسرب منه أو ينسد، يمكن أن يوقف الدم من الوصول إلى خلايا الدماغ . اعتمادًا على أي جزء من دماغك يفقد الدم وما يفعله ، قد تواجه مشاكل في اللغة أو الرؤية أو الحركة أو أي شيء آخر يتحكم فيه دماغك. يمكن أن يكون مؤقتًا إذا تم استعادة تدفق الدم ، أو قد يكون الضرر دائمًا إذا ماتت الخلايا، ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى الدماغ أيضًا إلى منعك من التفكير بوضوح والتذكر. يمكن أن يسبب حالة تسمى الخرف الوعائي.

5- الكلى

يعاني نحو 1 من كل 5 أشخاص من ارتفاع ضغط الدم ومن أمراض الكلى وتعتمد كليتك على شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة لتزويدها بالأكسجين والمواد المغذية ولتصفية الفضلات من الجسم، وعندما تسد الأوعية الدموية، لا تستطيع الكليتان القيام بعملهما.