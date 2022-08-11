شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لعشاق المشروبات الغازية.. يمكن أن تجعل عقلك يشيخ بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعى أن يكون لديك حب لبعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية التى تضر الجسم أكثر من نفعها، ومن بينها المشروبات الغازية السكرية، وغالبًا ما يُعتبر كوب من المشروبات الغازية منعشًا، خاصة خلال أشهر الصيف، لكن فى الحقيقة المشروبات الغازية مسئولة عن تسريع الشيخوخة ومشاكل أخرى.

كيف للمشروبات الغازية أن تدمر الدماغ؟

وفقا لدراسة نشرت فى مجلة Alzheimer تم ربط المشروبات الغازية بتسريع شيخوخة الدماغ لدى الأشخاص الذين يشربون حصة واحدة على الأقل فى اليوم، وقيل إن هؤلاء الناس يعانون من ضعف فى الذاكرة العرضية - تذكر طويل المدى للأحداث الماضية، ومن المحتمل أيضًا أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص حجم أصغر من الحُصين، وهو جزء من الدماغ مسئول عن الذاكرة ووظيفة التعلم، على الرغم من أنها تتراجع بشكل طبيعي مع تقدم العمر، إلا أن المشروبات الغازية السكرية قد تسرع العملية.

المشروبات الغازية " الدايت" ليست أكثر أمانًا

المشروبات الدايت ليست أكثر أمانًا، حيث أثبتت الأبحاث أن هذه المشروبات التى يُزعم أنها خالية من السكر تحتوى على سكريات مخفية تزيد من سوء حالة الدماغ.

ووفقًا لدراسة نشرت فى مجلةStroke فإن شرب صودا الدايت يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية بمقدار 3 أضعاف، على الرغم من أن النتائج تتطلب مزيدًا من البحث لتبرير النتائج، إلا أنها لا تزال علامة حمراء كبيرة.