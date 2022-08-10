شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قد تصاب بالغثيان بعد الأكل؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام من الأمور المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، وهناك العديد من الالأسباب التى تؤدى للغثيان، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب معرفة السبب الدقيق له، وقد تكون بعض الأسباب الشائعة مرتبطة بالإجهاد، أو الحساسية الغذائية، أو التسمم الغذائى، أو الآثار الجانبية غير المرغوب فيها من الأدوية، أو تناول الكثير من المكملات الغذائية أو الفيتامينات أو الحمل.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمكن أن تساهم أمراض المرارة أو الكبد أو البنكرياس أو مرض السكرى واضطرابات الغدة الدرقية أيضًا فى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام.

ومن الأسباب التى قد تسبب الغثيان بعد تناول الطعام:1: عدوى بكتيرية أو فيروسية

إذا كنت قد أصبت بعدوى فيروسية أو بكتيرية، فسوف تؤثر على جسمك بالكامل، فقد تشعر بالغثيان بعد تناول الطعام مباشرة، وعادة ما يستمر من 24 إلى 48 ساعة، لكن من المحتمل أن تعانى من مجموعة كاملة من الأعراض الأخرى أيضًا مثل الحمى وآلام العضلات وآلام المفاصل.

2: التسمم الغذائى

يمكن أن يكون لديك رد فعل جسدى لأكل طعام فاسد، ويمكن أن يحدث هذا إذا تركت الطعام (مثل اللحوم أو منتجات الألبان) بالخارج لفترة طويلة، ويبدأ التسمم الغذائي فجأة، ولحسن الحظ، يزول الغثيان الناتج عن التسمم الغذائى من تلقاء نفسه أيضًا.

3: الحساسية الغذائية

تؤثر الحساسية الغذائية على كل شخص بشكل مختلف، فى معظم الحالات، فى المرة الأولى التي تعاني فيها من حساسية تجاه الطعام، قد تكون لديك أعراض خفيفة، ويمكن أن تتصاعد كل مواجهة بعد ذلك بشكل أسرع وتتسبب في رد فعل أكثر حدة تتضمن بعض الأمثلة على أعراض رد الفعل التحسسي ظهور طفح جلدي أو خلايا النحل ، والشعور بالبرد والعرق ، وانخفاض ضغط الدم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وتورم في عينيك وحلقك بالإضافة إلى الغثيان (أو قد لا تشعر بالغثيان على الإطلاق) .

4: التوتر والقلق

يمكن أن يكون لجسمك ردود فعل جسدية تجاه التوتر والقلق وتفرز الكثير من الهرمونات في مجرى الدم لديك مما يجبر جسمك على الاستجابة وزيادة معدل ضربات القلب أو تغيرات جسدية أخرى مثل الغثيان.

5: ارتجاع المرىء

يمكن أن تصاب بالحموضة بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، خاصةً عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو تناول وجبة دسمة أو دسمة هذا الإحساس بالحرقان في أعلى صدرك وحلقك يمكن أن يسبب أحيانًا الغثيان.

6: متلازمة القولون العصبي

في بعض الأحيان لا تتحرك أمعاؤك بالطريقة التي تحتاجها، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي (IBS) ، فقد تواجه مشاكل في تحريك البراز عبر الأمعاء، قد يتحرك بسرعة كبيرة أو بطيئة على الرغم من أن القولون طبيعي بنيوياً.

7: الإفراط في الأكل

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الطعام بالشعور بالغثيان، ويمكنك تجنب ذلك بمحاولة الالتزام بروتين معين وتخصيص وقت لتناول وجباتك.

8: الأدوية

بعض الأدوية مثل الأدوية العصبية والأدوية المضادة للنوبات وأدوية السكري وأدوية تغيير الحالة المزاجية يمكن أن تؤثر على شهيتك وتؤدي في النهاية إلى الغثيان، الأدوية الشائعة الأخرى التي تسبب الغثيان هي الأدوية المخدرة القائمة على الأفيون وأدوية الألم الأخرى.

9: مرض السكري

يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم أو انخفاضه بشكل كبير إلى الشعور بالغثيان أيضًا، لكن إذا كان لديك تاريخ طويل من مرض السكري حتى لو تم التحكم فيه جيدًا ، يمكنك أيضًا تطوير ما يسمى بخزل المعدة المرتبط بالسكري.

10: التهاب البنكرياس

يمكن أن تحدث هذه الحالة نتيجة حصوات المرارة وتعاطي الكحول واضطرابات المناعة الذاتية وأسباب أخرى، حيث يعمل البنكرياس على إنتاج إنزيمات لتحطيم الطعام في كل مرة تأكل، لكن إذا كان البنكرياس لديك ملتهبًا أو تالفًا، فقد لا ينتج عنه إنزيمات كافية لإنجاز المهمة.