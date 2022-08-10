شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل الروماتويدى.. علاجات طبيعية للتخلص من نوبات الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم التهاب المفاصل الروماتويدى يمكن أن يكون سيئًا، ولا يوجد علاج لهذه الحالة، فهى حالة مزمنة، ويمكن للشخص أن يلتزم بنظام غذائى صحى، ويمارس الرياضة بانتظام للتحكم فى إجهاده، وقد يصف لك طبيبك بعض الأدوية للسيطرة على الحالة، ومن المهم أن تتناول هذه الأدوية فى الوقت المحدد لمنع أى نوبات من الألم، ومع ذلك حتى مع تناول الأدوية، فقد يصبح ألم المفاصل شديدا بشكل مفاجئ، ويمكن أن تكون هذه الآلام شديدة السوء، حيث لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك.

خلال هذه الأوقات، وفقا لموقع healthline، يمكنك التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من إعطائك الدواء لتخفيف الألم، وإلى جانب الأدوية، يمكنك أيضًا تجربة هذه العلاجات التى تساعدك على توفير الراحة.

العلاج الطبيعى والتدليك

عندما تحصل على نوبات ألم شديدة من التهاب المفاصل، يمكنك الحصول على تدليك وعلاج طبيعى ويمكن أن يساعد الحصول على تدليك فى تخفيف الألم.

النوم جيدًا

قد يكون عدم النوم جيدًا سببًا رئيسيًا للألم لأن جسمك ليس مرتاحًا جيدًا، حتى عندما تصاب بهذه النوبات، تأكد من أنك تنام جيدًا، قد يؤدى عدم النوم جيدًا إلى جعل الحالة أسوأ بكثير.

ممارسة الرياضة وتمارين التمدد

إذا لم تمارس الرياضة بانتظام مع ألم التهاب المفاصل الروماتويدى، فقد يزيد الألم سوءًا، لذلك من المهم أن تمارس الرياضة ويمكن أن تساعد تمارين التمدد فى تخفيف الألم.

حمام ساخن أو كيس ثلج

عندما يكون لديك ألم فى المفاصل، يمكنك وضع كيس ثلج على المنطقة لتسكين الألم، ويمكن أن يساعد أيضًا فى تخدير الألم وإرخاء العضلات، من ناحية أخرى، يمكنك الاستحمام بالماء الساخن أيضاً لتقليل الألم.