شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع من الأسماك والأطعمة تزيد خطر الإصابة بأمراض الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخ هو أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، وبالتالي، فإن الحفاظ على صحته أمر بالغ الأهمية، يتحكم الدماغ في عمل أجزاء مختلفة من الجسم مثل الجهاز العصبى، ويرسل الدماغ إشارات إلى أعضاء مختلفة من الجسم وتعمل وفقًا لذلك، ومن المهم للغاية أن تحافظ على صحة الدماغ فى جميع الأوقات.

ووفقا لموقع timesnownews يلعب كل من النظام الغذائى ونمط الحياة دورًا مهمًا للغاية فى الحفاظ على صحة أعضاء الجسم المختلفة وخلوها من الأمراض، ومثل جميع الأعضاء يحتاج الدماغ أيضًا إلى طعام لإبقائه صحيًا وخاليًا من الأمراض، ومع ذلك، هناك الكثير من الأطعمة التى قد تدمر الدماغ وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

إليك بعض الأطعمة التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ..

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة:

تحتوى الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات المكررة على مؤشر نسبة السكر فى الدم المرتفع الذى يمكن أن يزيد من مستويات السكر فى الدم ويمكن أن يفسد أيضًا تنظيم الأنسولين فى الجسم، لذلك من الأفضل أن تتجنبها أو تحد من استهلاكها.

المشروبات السكرية:

يمكن أن تزيد المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو القهوة المضاف إليها التحلية من فرص الإصابة بأمراض الدماغ، يحدث هذا لأن هذه المشروبات تسبب مرض السكري المعروف بأنه سبب لأمراض مثل الخرف أو الزهايمر.

الأغذية المصنعة:

تحتوي هذه الأطعمة على كميات عالية من الدهون والملح والزيت أيضًا، وقد يكون لتناول هذه الأطعمة تأثير سلبي على ذاكرتك وكذلك على خلايا وأنسجة دماغك.

الأسماك التي تحتوى نسبة عالية الزئبق المحتوى:

تحتوي الأسماك على نسبة عالية من الزئبق الذي قد يكون ضارًا بالدماغ، ويعتبر الزئبق سمًا عصبيًا، وإذا تراكم بكميات كبيرة في الدماغ، فقد يتسبب في أضرار جسيمة.