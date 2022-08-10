شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية يابانية تؤكد فاعلية الدواء الفموى ضد أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "شيونوجى" اليابانية لصناعة الأدوية اليوم الأربعاء أن عقار كورونا ، الذى يؤخذ عن طريق الفم ثبتت فاعليته ضد متغير "أوميكرون" وفقًا للاختبارات قبل السريرية التى أجراها القائمون على صناعة الدواء.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن هذا الإعلان جاء بعد أن أرجأت لجنة بوزارة الصحة اليابانية فى يوليو الماضى منح الموافقة الطارئة للدواء، بينما يُنتظر استئناف المناقشات بعد نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية الجارية حاليًا.

وكانت الشركة قد أكدت فى السابق فاعلية الدواء الفموى ضد المتغيرات الفرعية من كورونا، بما فى ذلك "BA.4" و "BA.5" فى الاختبارات قبل السريرية.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية اليابانية رصدت المتغير أوميكرون، الذى يحمل الاسم العلمى "BA.2.75" فى مواقع مختلفة فى جميع أنحاء اليابان، بما فى ذلك طوكيو، ومحافظات آيتشى وأوساكا وسط علامات على تفشي الفيروس بين المجتمع.

وبدورها أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "موديرنا" صباح اليوم أنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الصحة لإنتاج وبيع لقاح كوفيد-19 ثنائي التكافؤ الفعال ضد متغير أوميكرون، كما تقدمت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" بطلب إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية للموافقة على لقاحها الثنائي التكافؤ، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة وزارية المداولات قريبًا.