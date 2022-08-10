شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالعطش حتى بعد شرب الماء مؤشر على مشكلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء هو إكسير الحياة، وكلنا نشعر في كثير من الأحيان بالعطش عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء، وفى حين أنه من الطبيعى أن تشعر بالعطش بعد التمرين أو تناول شىء حار، لكن إذا كنت بحاجة إلى الماء باستمرار، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود مشكلة صحية، وفيما يلى بعض أسباب العطش المفرط التى قد تعانى منها وفقا لموقع healthline.

​أسباب العطش المفرطالجفاف

خلال فصل الصيف يعد الجفاف أمرًا شائعًا لأننا نفقد الكثير من ماء الجسم بسبب العرق والتعرض للشمس، كما يمكن أن يحدث بسبب الإسهال والقىء، ما يؤدى إلى فقدان المعادن من الجسم، وتشمل العلامات والأعراض الرئيسية للجفاف الجلد والفم الجاف والإرهاق، والدوخة، والغثيان.

داء السكرى

يتسبب داء السكرى فى الشعور بالعطش المفرط الذى لا يروى، فعندما ترتفع مستويات السكر فى الدم، يحاول الجسم إزالته عن طريق البول وبالتالى يتسبب فى نقص الماء، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش طوال الوقت.

سكرى الحمل

الشعور المتكرر بالحاجة إلى شرب الماء مشكلة شائعة لدى معظم النساء الحوامل، ومع ذلك إذا استمر وازداد مع الحمل، فاستشيرى طبيبك على الفور لأنه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بسكرى الحمل.

الآثار الجانبية للأدوية

يمكن أن يكون العطش المفرط أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية باركنسون، والربو، والإسهال، والمضادات الحيوية، ومضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب.

مشاكل نفسية

حالة تتميز بالإفراط فى تناول السوائل دون أى إلحاح أو حاجة للشرب، يمكن أن يكون سببها اضطرابات نفسية مثل الفصام الذى يسبب جفاف الفم.