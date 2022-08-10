شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد عرضين جديدين لجدرى القرود.. تضخم اللوزتين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت دراسة جديدة عرضين جديدين لجدرى القرود يجب معرفتهما، حيث لاحظ الباحثون ظهور أعراض مثل: تضخم اللوزتين وآفات جلدية تشبه كتلة صغيرة على سطح الجلد، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحثت الدراسة، التى نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، بيانات من 197 مصابا بجدرى القرود فى المملكة المتحدة.

في محاولة لمعرفة كيف تغير جدري القرود منذ التفشي الأخير، وجد فريق الباحثين أنه على عكس الإصدارات السابقة من جدرى القرود، فإن تفشى الفيروس الحالى يسبب أعراضًا جديدة إلى جانب علامات جدرى القرود الكلاسيكية الأخرى.

وفى حين أن 71 مريضًا شاركوا فى الدراسة عانوا من ألم فى المستقيم، و33 يعانون من التهاب الحلق، و27 من آفات الفم، كان هناك 22 مريضًا أصيبوا بآفات جلدية تشبه كتلة صغيرة على سطح الجلد، و9 أبلغوا عن تضخم اللوزتين.

أعراض جديدة لجدرى القرود 1- آفات جلدية تشبه كتلة صغيرة على سطح الجلد

كان أحد الأعراض الجديدة المكتشفة فى الدراسة "الآفات الانفرادية" وهى آفة جلدية مفردة وصغيرة وموضعية، يمكن أن تتراوح من الآفات غير الضارة (الثآليل) إلى الآفات المهددة للحياة مثل الورم الميلانيني.

ومع ذلك فإن الآفة الانفرادية المرتبطة بجدرى القرود يمكن أن تشخص خطأ وتعالج على أنها مرض الزهرى والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي.

2- انتفاخ اللوزتين

أبلغ المرضى في الدراسة أيضًا عن تورم اللوزتين، إلى جانب الآفات الانفرادية، والتي لم تكن معروفة سابقًا بأنها سمات نموذجية لعدوى جدري القرود.

العلامات الكلاسيكية لجدرى القرود

حتى الآ ، تشمل الأعراض الكلاسيكية والمنبهة لجدرى القرود ما يلى:

- الحُمى

- صداع الرأس

- آلام العضلات والمفاصل

- آلام الظهر

- انتفاخ الغدد الليمفاوية

- الطفح الجلدى

- إعياء وتعب

كيف ينتشر جدرى القرود؟

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن ينتشر جدرى القرود إلى أى شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصى، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد، بما فى ذلك:

- التلامس المباشر مع الطفح الجلدى أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود.

- لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التى استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود.

- ملامسة إفرازات الجهاز التنفسى.

طرق لحماية نفسك

أفضل طريقة لمنع انتشار جدرى القرود هى الحد من الاتصال الوثيق والمباشر بمرضى جدرى القرود المؤكدين.

بصرف النظر عن ذلك، حافظ على مسافة من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات نموذجية لجدري القرود.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجنب التعامل مع أي شخص مصاب بطفح جلدي على جلده، علاوة على ذلك تجنب مشاركة الملابس والفراش وغيرها من الملحقات التي يستخدمها المرضى المصابون بالفيروس.