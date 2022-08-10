طريقة تعزز حرق الدهون على مدار اليوم 

بيروت - نادين محمد - واحدة من التقنيات التي كثر الحديث عنها بغرض تعزيز عملية حرق الدهون هي تقنية "المشي السريع" ، وتتلخص في ممارسة المشي قبل تناول وجبة الإفطار - وهي طريقة أثبتت فعاليتها في زيادة التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون، ثم الاستمرار في ذلك طوال اليوم.

يحقق المشي قبل الفطور مزايا كبيرة لأنكِ تستيقظي كل صباح بعد أن استهلكت كل طاقة جسمك الأساسي - سكر الدم - أثناء الليل. إذا كنتِ تمشي قبل أن تأكلي أي شيء لتجديد مخزون السكر، فلن يكون أمام جسمكِ خيار سوى البدء في حرق الكثير من الدهون المخزنة كوقود، تؤدي نزهة ما قبل الإفطار إلى تنشيط عملية الأيض، وجدت دراسة يابانية أن التمرين على معدة فارغة يضاعف على الفور حرق الدهون مقارنةً بالتمارين بعد تناول الوجبة.

لماذا يعد المشي قبل الفطور طريقة رائعة؟

عندما نمارس الرياضة بانتظام بعد استنفاد مخزوننا من السكر في الدم ، فإن عضلاتنا تتعلم كيفية استخدام الدهون كطاقة، تشير الدراسات إلى أن عضلاتنا تبدأ بالفعل في إنتاج المزيد من مركبات حرق الدهون. لذلك إذا جعلتِ المشي قبل الإفطار عادة ، تتدرب عضلاتكِ على حرق الدهون.

وجد علماء بريطانيون أنه على عكس المشي بعد تناول الطعام، فإن المشي قبل الإفطار له قدرة فريدة على تنشيط الجينات المختلفة المرتبطة بالتحكم في الوزن بسهولة. وهذا يساعد على إعادة برمجة جسمكِ ليصبح أكثر رشاقة.

وفقًا لعلماء جامعة بريغهام يونغ. وجدت دراستهم أن التمارين الرياضية الصباحية تؤدي إلى تغيرات كيميائية حيوية تقلل الجوع بشكل كبير لمدة 24 ساعة. لذلك ستأكلي أقل دون أن تحاولي. كل ما عليك فعله ، كما يقول المحترفون ، هو التخطيط للسير بوتيرة ثابتة لمدة 20 إلى 60 دقيقة أو استخدام ميزة عد الخطوات على هاتفك المحمول لتستهدفي 5000 إلى 7000 خطوة.

وجبات إفطار تضاعف النتيجة:

في حين أن المشي قبل الإفطار يزيد من حرق الدهون بغض النظر عن السبب، يقول الخبراء إن الوجبة الصحيحة بعد المشي ستعزز النتائج. السر: اختاري البروتين أكثر من الكربوهيدرات. تظهر الأبحاث أن هذا يبقي نسبة السكر في الدم منخفضة ويبطئ التحول إلى "حرق السكر". كما أنه يساعد في بناء المزيد من العضلات المعززة لعملية التمثيل الغذائي. في ما يلي أفكار للوجبات لتبدأ بها. كالعادة ، احصلي على إذن طبيبك لبدء أي نظام جديد لفقدان الوزن.

وعاء الحليب بالشوكولاتة : 3⁄4 كوب حليب الجوز، 2 ملعقة من مسحوق البروتين غير المحلى، حبات لوز ، 2 ملعقة كبيرة كاكاو ، ستيفيا وثلج حسب الرغبة. زينها بالفواكه قليلة السكر.

سلطة الفطور: ضعي بيض (أي نوع) على سلطة كبيرة ، مع زيت الزيتون أو تتبيلة مفضلة خالية من السكر.

توست البروتين: الخبز منخفض الكربوهيدرات مع الجبن القريش ؛ أضفِ طبقة من الخضار المقطعة والسلمون المدخن.



المصدر: The shape

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه التعليمات .

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