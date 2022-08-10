تنحيف الذراعين بخلطة القهوة أو الكركم

بيروت - نادين محمد - هناك بعض السيدات التي تشتكي من وجود ترهلات بالذراعين مما يجعلها تشعر بالحرج والخجل، ويبحثن بعضهن عن الطرق الطبيعية من أجل تنحيف الذراعين ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكِ بعض الخلطات الطبيعية لتنحيف منطقة الذراعين .



خلطة الكركم

فالكركم يحتوي على مادة الكركمين وهي تعتبر من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على علاج الالتهابات وتقليل من إرتفاع ضغط الدم بالجسم والحد من إرتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وتنظيم مستويات السكر بالدم مما يحمي من خطر الإصابة بالدهون والتي عادة ما تتراكم في منطقة الذراعين والأرداف .



المقادير

ملعقة ونصف كبيرة من الكركم .

نصف كوب من الماء الدافئ .



كيفية الإعداد

• نخلط الكركم مع الماء الدافئ جيداً .

• ندهن الذراعين بهذا الخليط ومن ثَم نتركه لمدة ٤٥ دقيقة .

• نغسل الذراعين بالماء الدافئ مع الحرص على تطبيق هذه الخلطة بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج .

خلطة النشا



إذ أن النشا يحتوي على خصائص تجعله يعمل على حرق السعرات الحرارية بالجسم وبالتالي فهو يقاوم دهون الذراعين ويقضي عليها .



المقادير

نصف ملعقة كبيرة من النشا .

٢ ملعقة صغيرة من العسل .

نصف ملعقة كبيرة من النخالة .

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون .



كيفية الإعداد

• نمزج المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس .

• نطبق المزيج على الذراعين ونتركه لمدة ٢٥ دقيقة .

• نشطف الذراعين بالماء الفاتر .

• نكرر الخلطة بشكل يومي حتي نحصل على النتائج المطلوبة .

خلطة خل التفاح

يعمل خل التفاح على تفتيت وإذابة الدهون فهو يحتوي على العديد من المعادن والتي تعمل على تدعيم صحة الجسم وحرق الدهون الزائدة به .



المقادير

بيضة .

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المفروم الطازج .

ملعقة صغيرة من خل التفاح .



كيفية الإعداد

• نخفق البيض ثم نضيف عليه خل التفاح والجنزبيل ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس .

• نضع الخليط على الذراعين ونتركه لمدة ٤٥ دقيقة .

• نستطيع تطبيق الخليط على الذراع كما جف خلال فترة الساعة .

• نشطف الذراعين بالماء البارد مع تكرار هذه الخلطة ٣ مرات في الأسبوع .

خلطة القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، تلك المادة التي تساعد في إذابة تراكم الدهون بالجسم وخاصة منطقة الذراعين .



المقادير

٧ ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة .

٥ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

كيفية الإعداد

• نخلط المقادير معاً جيداً حتي نحصل على قوام سميك إلى حد ما .

• نطبق الخليط على الذراعين بواسطة حركات دائرية .

• نترك الخليط مدة مقدارها ٤٥ دقيقة .

• نغسل الذراعين بعدها بالماء البارد .

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