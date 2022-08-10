شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن أمراض القلب يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، ويمكن أن تساهم خيارات نمط الحياة غير الصحية، مثل اتباع نظام غذائى غنى بالدهون المشبعة، وقلة النشاط البدنى، والإفراط فى استهلاك الكحول، فى الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لموقع healthsite إذا تم اكتشافها فى وقت مبكر بما فيه الكفاية فقد تمنع التغييرات فى نمط الحياة المرضى من المزيد من الضرر، وكذلك السعي إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب، لذلك من المهم فهم أسباب وأعراض أمراض القلب حتى تتمكن من الاعتناء بقلبك والعيش حياة صحية.

بعض الحقائق الحيوية حول أمراض القلب التي يجب على المرء أن يعرفها:

أنواع أمراض القلب

تشير أمراض القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية، وهناك العديد من أنواع أمراض القلب المختلفة مثل أمراض الشرايين التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب، وعيوب القلب الخلقية، وأمراض صمام القلب، وأمراض عضلة القلب، والتهاب القلب، والأمراض الدماغية الوعائية (السكتة الدماغية)، يختلف علاج كل مرض من شخص لآخر.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذلك، من الضرورى مراقبة ضغط الدم بشكل منتظم والعناية بقلبك، إذا كان أى فرد فى عائلتك يعانى من ارتفاع ضغط الدم فعليك تشجيعه على الفحص بانتظام.

أعراض النوبة القلبية

قد تظهر على الشخص المصاب بنوبة قلبية أعراض مثل الألم أو عدم الراحة (في الصدر أو الذراعين أو الكتف أو المرفقين أو الفك أو الظهر) وضيق التنفس والغثيان أو القىء، وتحدث النوبات القلبية في الغالب في الصباح.

الضحك مفيد لصحة قلبك

وفقًا للدراسات المختلفة فإن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية مرتين مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون مع عائلة أو رفيق في الغرفة أو شريك.

وتؤكد الدراسات أيضًا أن التفاعل الاجتماعي المنتظم والترابط الاجتماعي يلعبان دورًا مهمًا في الرفاهية العامة وحتى صحة القلب، ويمكن أن يساعد قضاء وقت ممتع مع العائلة في التخلص من التوتر ومحاربة الاكتئاب الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، علاوة على ذلك، يمكن للضحك أن يحمي صحة القلب، لأنه يتسبب في ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها مرة أخرى، لذلك، يمكن أن يكون الضحك فكرة جيدة.

طرق تجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية

يمكن تجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق الإقلاع عن التدخين والنشاط البدني المنتظم والحفاظ على نظام غذائي صحي وفحص ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم بانتظام، علاوة على ذلك فإن الحفاظ على وزن صحي والتحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول يمكن أن يضيف نحو 10 سنوات إلى حياة المرء، وسيكون من الضرورى للجميع تبنى ممارسات أسلوب حياة صحى، لا تأخذ أى مشاكل في القلب باستخفاف.