شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الصداع بناء على مكان الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع من الأعراض الشائعة المرتبطة بأمراض عديدة سواء كنت مصابًا بنزلة برد أو تعانى من الإجهاد أو الجفاف، ويتميز بإحساس مؤلم فى أى جزء من الرأس، يتراوح من ألم حاد وطعن إلى ألم خفيف، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هناك العديد من أنواع الصداع ويمكن أن تتداخل فى كثير من الأحيان، ما يجعل من الصعب تحديد مصدر المرض، ومن المهم معرفة نوع الصداع الذى تتعامل معه حتى يتم التعامل معه بالتدخل الصحيح وبالتالى، يمكنك التفريق بين أنواع الصداع هذه، بناءً على موقعها.

أسباب الصداع بناء على موقع الألم ألم حول العينين عادة ما يكون الألم الذي يحدث في العين وحولها علامة منبهة للصداع العنقودي، وهو غير شائع، لكنه أحد أشد أشكال الصداع، ووفقًا لمايو كلينك، فإنه يحدث بسرعة وعادة دون أى تحذير، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

غالبًا ما ينتشر الألم داخل وحول عينيك إلى رقبتك أو خدك أو أنفك أو صدغك أو كتفك (عادةً من جانب واحد فقط).

ألم فى الجيوب الأنفيةالجيوب الأنفية هى مساحات مجوفة مليئة بالهواء فى الجمجمة تقع خلف الجبهة وعظام الأنف والخدين والعينين.

يمكن أن يترافق الألم فى الجيوب الأنفية مع صداع الجيوب الأنفية، وعادة ما يرتبط صداع الجيوب الأنفية بالصداع النصفي وقد يبدو وكأنه عدوى في الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية).

قد تشعر بالألم والضغط والامتلاء في الخدين والحاجب والجبهة ، بينما تعاني أيضًا من انسداد الأنف والتعب والشعور بألم في الأسنان العلوية، وفقًا لمايو كلينك. ألم في فروة رأسك ألم في فروة رأسك المعاناة من صداع أعلى رأسك، أي ألم في فروة رأسك يمكن أن يعني أنك تعاني من صداع التوتر، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع الذي يمكن أن يتراوح من ألم خفيف إلى متوسط ويمكن أن يحدث بشكل غير منتظم، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تظهر عدة مرات في الأسبوع.

يتميز الصداع الناتج عن التوتر بألم خفيف في الرأس، ما يؤدي إلى الشعور بالضيق أو الضغط على الجبهة أو على الجانبين ومؤخرة الرأس كما لو أن شريطًا ضيقًا يضغط حول رأسك. ألم في العنق وظهر الرأسيمكن أن يشير الصداع الذي يبدأ من الرقبة وينتشر إلى الظهر إلى صداع عنقى المنشأ. ألم في العنق وظهر الرأسيمكن أن يشير الصداع الذي يبدأ من الرقبة وينتشر إلى الظهر إلى صداع عنقى المنشأ.

الصداع الناتج من العنق هو صداع ثانوي، ما يعني أنه ناتج عن مرض أو حالة جسدية أخرى يمكن أن يتفاقم بمرور الوقت، ما يؤدي إلى حركات الرقبة الصعبة وزيادة الضغط حول نفس المنطقة.

ووجدت الأبحاث الحديثة أن آلام الرقبة يمكن أن تكون أيضًا عرضًا شائعًا للصداع النصفي الذي ينشأ في الدماغ. - لا تتجاهل نوع الألمإلى جانب تحديد مكان الصداع، من المهم أيضًا ملاحظة نوع الألم الذى تعانى منه، ويمكن أن يشير الإحساس الباهت والشديد والألم في الرأس إلى صداع التوتر، وهو أمر شائع جدًا. - لا تتجاهل نوع الألمإلى جانب تحديد مكان الصداع، من المهم أيضًا ملاحظة نوع الألم الذى تعانى منه، ويمكن أن يشير الإحساس الباهت والشديد والألم في الرأس إلى صداع التوتر، وهو أمر شائع جدًا.

ويمكن أن تؤدى عدة أشياء إلى حدوث هذا النوع من الصداع، بدءًا من الإجهاد وقلة النوم إلى إجهاد العين والإصابة والإفراط فى ممارسة الرياضة والعديد من الأسباب الأخرى

إذا كان ألمك ينبض ويستمر لبعض الوقت ، فقد يعني ذلك الصداع النصفي.

يمكن أن يأتي الصداع النصفي أيضًا مصحوبًا بأعراض أخرى بما في ذلك الغثيان وتغير الرؤية وما إلى ذلك.

علاوة على ذلك يمكن أن يشير الألم الحاد والحارق ومن جانب واحد إلى صداع عنقودي، والذي يمكن أن يحدث بشكل متكرر وخلال نفس الوقت من اليوم. كيف تعالج الصداع؟ كيف تعالج الصداع؟

بالنسبة للصداع النصفي وصداع التوتر، يمكن أن يساعد تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في التخفيف، ومع ذلك ، يجب عليك استشارة طبيبك قبل اللجوء إلى مثل هذه الأدوية.

إذا كانت أعراضك متكررة ومستمرة مثل الصداع العنقودي فقد يكون علاجها أكثر صعوبة.

تشمل العلاجات المنزلية الراحة في غرفة مظلمة وهادئة، واستخدام ضغط ساخن أو بارد على رأسك ورقبتك ، والتدليك ، وما إلى ذلك.

إذا كان الصداع شديدًا ولا يمكن إدارته فى المنزل، فاطلب الرعاية الطارئة، إذا كنت تعانى من صداع بعد الإصابة أو السقوط أو إذا لم يهدأ الألم حتى مع العلاج، فاستشر طبيبك على الفور.