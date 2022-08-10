شكرا لقرائتكم خبر عن هل السكر البنى أكثر صحة من السكر الأبيض؟ اعرف الفرق واكتشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر خاصة الأبيض، على الرغم من شعبيته، غالبًا ما يمتنع الناس عن استهلاكه بسبب التأثير الضار المحتمل الذى يمكن أن يحدثه على الجسم، وكبديل لذلك يلجأ الناس غالبًا إلى استهلاك السكر البنى، لكن هل هو حقا بديل صحي؟ دعونا نلقي نظرة على الاختلافات لمعرفة ذلك وفقا لموقع healthline.

السكر البنى مقابل السكر الأبيض

بصرف النظر عن الاختلاف الواضح بين السكر الأبيض والسكر البنى، يمكن اختيار اللون الأفضل من الاثنين على أساس محتواهما الغذائى.

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوى 100 جرام من السكر البنى والأبيض على نحو 380 إلى 385 سعر حرارى على التوالى، لكن العناصر الغذائية الأخرى أعلى نسبيًا في السكر البني، على سبيل المثال محتوى الكالسيوم في السكر البنى 83 مجم و1 مجم في السكر الأبيض.

يحتوى السكر البنى على المزيد من السوائل ويحتوى على 0.25 سعر حرارى أقل لكل جرام من السكر الأبيض، فهو لديه حلاوة أقل تركيزًا قليلاً، ويحتوى السكر البني على معادن أكثر بقليل من السكر الأبيض المكرر، ولكن فقط لأنه يحتوي على دبس السكر، حيث يحتوى على 95% سكروز و5% دبس، ما يضيف نكهة ورطوبة ولكن ليس له فوائد غذائية كبيرة على السكر الأبيض، لذلك فإن السكر البني لديه عوامل خطر صحية مثل السكر الأبيض ويوصى به لمرضى السكر أو للمساعدة في فقدان الوزن.

أنواع السكر البنى

هناك نوعان من السكر البني: سكر بنى مصنع وسكر بني طبيعي من القصب الطبيعي، والسكر البني المصنع هو سكر أبيض مطلي بفيلم رقيق من دبس السكر.

وعندما يتعلق الأمر بمقارنة السكر الأبيض والبني، فإن الاثنين متطابقان تقريبًا من حيث التغذية، السكر الأبيض تتم معالجته بدرجة أكبر قليلاً لأنه يحتوي على دبس السكر الذي تم تجريده منه بالكامل، في حين أن السكر البني هو نتيجة لإيقاف عملية الإنتاج في وقت مبكر قليلاً بينما لا تزال هناك كمية ضئيلة من دبس السكر فيه.

بدائل السكر

إذا كنت لا تزال متشككًا بشأن ما إذا كان السكر هو أفضل خيار محلى لك، فحاول البحث عن بدائل السكر مثل ستيفيا والعسل.