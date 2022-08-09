شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. نصائح للعناية بالقدمين وحمايتهما من التورم والالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مريض السكر العديد من المشاكل الصحية التى تؤثر عليه، وأكثر الأعضاء تأثرا بمرض السكر هو القدم، حيث يتعرض للأورام والالتهابات والعدوى الفطرية والتشققات، وقد تضطر بعض الحالات لبتر الأصابع أو القدمى، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن هناك بعض النصائح يجب أن يتبعها مريض السكر للعناية بالقدمين وهى:

- اغسل قدميك يوميًا بصابون غير مهيج وماء دافئ.

- تجنب نقع قدميك.

- جفف قدميك تمامًا بعد الاستحمام، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الواقعة بين أصابع القدم.

- تجنب وضع المستحضر على المناطق الواقعة بين أصابع القدم، اسأل طبيبك عن المستحضر الأفضل لنوع بشرتك وحالتك الصحية.

- بعد الاستحمام.. استخدم حجر الخفاف أو لوح الصنفرة لتنعيم المناطق المتصلبة من القدم التى تحتوى على مسامير اللحم والدُشبذات، العمل فى اتجاه واحد هو الأكثر فعالية، استشر طبيبك بشأن الطريقة الصحيحة لاستخدام الخفاف أو الصنفرة.

- استخدم نصائح العناية بأظافر القدم التالية للمساعدة في منع ظهور أظافر القدم تحت الجلد.

- افحص أظافرك مرة فى الأسبوع.

- قم بقص أظافر القدم بشكل مستقيم باستخدام مقص أظافر.

- تجنب تقريب أو تقليم جوانب أظافر القدم.

- أملس حواف الأظافر الخشنة باستخدام لوح الصنفرة بعد القص.

- اختر الجوارب المناسبة التي تحتوي على مرونة ناعمة.

- ارتدِ الجوارب عند النوم إذا شعرت بالبرد في قدمك.

- تجنب ارتداء الصنادل والمشي حافي القدمين حتى في المنزل.

- ارتدِ أحذية مناسبة.

- اختر حذاءًا مصنوعًا من خامات ناعمة - مثل الجلد أو القماش - وخذ وقتًا لكسرها.

- احمِ قدميك من خلال اختيار الشباشب أو الأحذية ذات الأصابع المغلقة دائمًا.

- حرك أصابع قدميك كثيرًا.

- خذ فترات راحة متكررة لثني أصابع قدميك وتوجيهها ووضع دائرة حول قدميك في كلا الاتجاهين.

- تجنب عقد ساقيك، خاصة لفترات طويلة.

- تجنب التدخين، وإذا كنت تدخن فتوقف عن التدخين، حيث يؤدى التدخين إلى تفاقم مشاكل تدفق الدم.

- يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري مراجعة طبيب أقدام (أخصائي أقدام) كل شهرين إلى ثلاثة أشهر ، حتى عندما لا يعانون من مشاكل في القدم، وفي كل فحص اطلب من الطبيب أن يفحص قدمك بدقة، يجب أن يشمل فحص القدم السنوي ما يلي:

- فحص قمم وأسفل القدم وبين أصابع القدم.

- تقييم دفء الجلد واحمراره.

- تقييم النبضات في القدمين ودرجة حرارة القدمين.

- تقييم الإحساس باستخدام أداة حيدة.





اتصل بطبيبك إذا لاحظت أيًا مما يلي بقدميك:

- تغيرات في لون البشرة أو درجة حرارتها.

- تورم القدم أو الكاحل.

- ظهور مسامير اللحم ، وأظافر القدم الغارزة في الجلد ، والأظافر المصابة بالعدوى ، أو الجلد الجاف المتشقق

- ألم الساق.

- رائحة كريهة الرائحة أو دائمة أو غير عادية للقدم.

- أظافر أصابع القدم الغارزة في اللحم أو أظافر القدم المصابة بالفطريات.