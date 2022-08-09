شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الجيوب الأنفية وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم فى الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية، فالجيوب الأنفية هى أربعة تجاويف مقترنة فى الرأس، وترتبط بقنوات ضيقة، تصنع الجيوب مخاطًا رقيقًا يخرج من قنوات الأنف.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يساعد هذا الصرف فى الحفاظ على الأنف نظيفًا وخاليًا من البكتيريا، وعادة ما تكون الجيوب الأنفية ممتلئة بالهواء، ويمكن أن تنسد وتمتلئ بالسوائل عندما يحدث ذلك، ويمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب عدوى.





ما الذى يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب فيروس أو بكتيريا أو فطريات تتضخم وتسد الجيوب الأنفية، وتتضمن بعض الأسباب المحددة ما يلي:

- نزلات البرد.

- الحساسية الأنفية والموسمية ، بما في ذلك الحساسية من العفن.

- الأورام الحميدة (الزوائد).

- انحراف الحاجز الأنفي، الحاجز هو خط الغضروف الذي يقسم أنفك، الحاجز المنحرف يعني أنه ليس مستقيمًا، بحيث يكون أقرب إلى الممر الأنفي على جانب واحد من أنفك، ما يتسبب في حدوث انسداد.

- ضعف جهاز المناعة من المرض أو الأدوية.

- بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، فإن قضاء الوقت في الرعاية النهارية، واستخدام اللهايات أو زجاجات الشرب أثناء الاستلقاء يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

- بالنسبة للبالغين، يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، وإذا كنت تدخن يجب أن تتوقف لأن التدخين يضرك أنت ومن حولك.





تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

- التنقيط الأنفي (المخاط يسيل في الحلق).

- إفرازات أنفية (إفرازات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف) أو انسداد الأنف

- ضغط الوجه (خاصة حول الأنف والعينين والجبهة) والصداع و / أو ألم فى أسنانك أو أذنيك.

- رائحة الفم الكريهة

- سعال.

- التعب.

- حمى.

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج أعراض التهاب الجيوب الأنفية فى منع التهاب الجيوب الأنفية، ويتضمن ذلك غسل أنفك بالماء المالح واستخدام الأدوية التى قد يقترحها الطبيب، مثل أدوية الحساسية أو بخاخات الأنف الستيرويدية.

ويجب أن تتجنب الأشياء التى لديك حساسية منها مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو الدخان، وحاول تجنب الأشخاص المرضى، اغسل يديك لتقليل فرص إصابتك بالزكام أو الأنفلونزا.