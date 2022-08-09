شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش توتر واعرف إزاى هيأثر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوتر والضغط النفسى من أكثر الأشياء التى تؤثر على صحتك النفسية والجسدية وتزيد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة مثل الأزمة القلبية ومرض السكر والضغط.

وحسب ما ذكره موقع cigna فإن هناك مشاكل أخرى تتعرض لها بسبب التوتر الشديد وهى:

- الاكتئاب وهو من المشاكل النفسية المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على المرضى وتدخلهم في حالة كبيرة من الحزن والقلق.

- الإعياء الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

- الصداع وعدم القدرة على التركيز، مع التشتت الذهنى والألم المستمر.

- مشاكل فى القلب أو نوبة قلبية

- الأرق واضطرابات النوم.

- مشاكل المعدة والجهاز الهضمى.

ما هى آثار الضغط على جهاز المناعة؟

بمرور الوقت يمكن أن تتراكم آثار التوتر فى عقلك وجسمك، هذا النوع من الإجهاد المزمن أو طويل الأمد يمكن أن يضعف جهاز المناعة، ما يعرضك لخطر الإصابة بالأمراض من نزلات البرد البسيطة إلى الأمراض الأكثر خطورة.

عندما تشعر بالتوتر ينتج جسمك هرمونًا يسمى الكورتيزول، والذى يدخل مجرى الدم لفترات قصيرة، يمكن أن يساعد الكورتيزول فى تنظيم العديد من وظائف الجسم الطبيعية، بما فى ذلك النوم والوزن وضغط الدم وسكر الدم 2، ومع ذلك عندما تعانى من إجهاد طويل الأمد، تظل مستويات الكورتيزول مرتفعة، ويساهم هذا في حدوث الالتهاب وتقليل عدد خلايا الدم البيضاء ، وكلاهما يمكن أن يضعف جهاز المناعة.