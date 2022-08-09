شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الفراولة على صحتك ومناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفراولة واحدة من أفضل أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما أنها تتميز مذاقها الطيب وشكلها المبهج.

وحسب ما ذكره موقع healthy فإن فوائد الفراولة هى:





- تعزيز صحة الجهاز الجهاز المناعى

تحتوى الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى، وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى.





- صحة الجهاز الهضمىتحتوى الفراولة على كمية عالية من الفوسفور الذى يساهم فى تحسين عملية الهضم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية.





- الوقاية من السرطان الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض السرطانية.





- تنظيم مستويات السكر فى الدممن أبرز فوائد الفراولة أنها تساهم فى تنظيم مستويات السكر فى الجسم، وذلك بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التى تساهم فى الحد من الشعور بالجوع، وبتالى تناول كميات طعام أقل وبالتالى تساعد فى تنظيم السكر فى الدم.





- تعزيز صحة القلب والأوعية الدمويةتعمل على تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين ووقايتهم من المشاكل والجلطات.





- تعزيز صحة الشعر والبشرة

تحتوى الفراولة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر والبشرة وتساعد على ترطيب البشرة ونضارتها، وتعمل على طول الشعر وعلاج المشاكل والتقصف.