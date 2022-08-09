تعرف على أعراض حصوات المثانة وطرق الوقاية

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القاهرة - سامية سيد - حصوات المثانة عبارة عن تراكمات صلبة للمعادن تتشكل في المثانة البولية وتكون لها أشكال وأحجام مختلفة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب حصوات المثانة وعلاجها، بحسب موقع "penn medicine".

أسباب حصوات المثانة

غالبًا ما تحدث حصوات المثانة بسبب مشكلة أخرى في الجهاز البولي، مثل:

-رتج المثانة

-انسداد في قاعدة المثانة

-تضخم البروستاتا

-المثانة العصبية

-عدوى المسالك البولية (UTI)

-إفراغ غير كامل للمثانة

-الأجسام الغريبة في المثانة

-تحدث جميع حصوات المثانة تقريبًا عند الرجال

- حصوات المثانة أقل شيوعًا من حصوات الكلى.

قد تحدث حصوات المثانة عندما يتركز البول في المثانة. المواد في البول على شكل بلورات قد ينتج هذا أيضًا عن وجود أجسام غريبة في المثانة.

أعراض حصوات المثانة

تحدث الأعراض عندما تهيج الحصاة بطانة المثانة وقد تمنع الحصوات أيضًا تدفق البول من المثانة.

يمكن أن تشمل الأعراض:

-آلام في البطن وضغط

بول ذو لون غير طبيعي أو داكن اللون

دم في البول

صعوبة التبول

كثرة الرغبة في التبول

عدم القدرة على التبول

انقطاع مجرى البول

علامات التهاب المسالك البولية (مثل الحمى والألم عند التبول والحاجة إلى التبول كثيرًا)

قد يحدث فقدان السيطرة على البول أيضًا مع حصوات المثانة.

طرق تشخيص حصوات المثانة

سوف يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدى وسيشمل ذلك أيضًا فحص المستقيم. قد يكشف الفحص عن تضخم البروستاتا لدى الرجال أو مشاكل أخرى.

يمكن إجراء الاختبارات التالية:

-الأشعة السينية للمثانة أو الحوض

-تنظير المثانة

تحليل البول

-مزرعة بكتيريا

-الموجات فوق الصوتية للبطن أو الأشعة المقطعية

علاج حصوات المثانة

قد تكون قادرًا على مساعدة الأحجار الصغيرة على المرور من تلقاء نفسها، اشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء أو أكثر يوميًا يزيد من التبول.

قد يقوم طبيبك بإزالة الحصوات التي لا تمر باستخدام منظار المثانة. سيتم تمرير تلسكوب صغير عبر مجرى البول إلى المثانة. سيتم استخدام الليزر أو أي جهاز آخر لتفتيت الحصوات وإزالة القطع. قد يلزم إزالة بعض الحصوات باستخدام الجراحة المفتوحة.

نادرًا ما تستخدم الأدوية في إذابة الحجارة.

يجب معالجة أسباب حصوات المثانة. الأكثر شيوعًا هو ظهور حصوات المثانة مع تضخم البروستاتا الحميد أو انسداد في قاعدة المثانة وقد تحتاج لعملية جراحية لإزالة الجزء الداخلي من البروستاتا أو لإصلاح المثانة.

تمر معظم حصوات المثانة من تلقاء نفسها أو يمكن إزالتها لا تسبب ضررًا دائمًا للمثانة قد يعودون إذا لم يتم تصحيح السبب.

إذا تُركت الحصوات دون علاج ، فقد تسبب التهابات المسالك البولية المتكررة. يمكن أن يسبب هذا أيضًا ضررًا دائمًا للمثانة أو الكلى.

الوقاية

قد يساعد العلاج الفوري لعدوى المسالك البولية أو غيرها من حالات المسالك البولية في منع حصوات المثانة.