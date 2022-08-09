أطعمة صحية للحفاظ على ترطيب جسمكِ في الصيف

بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم للكثير من الترطيب خلال موسم الصيف، لهذا يتجه الجميع نحو تلك الأطعمة التي تمنحهم إحساس رائع بالانتعاش، ولكن هناك الكثير من تلك المأكولات غير صحية، سواء كان من ناحية عدد السعرات الحرارية، أو أنها غنيّة بالسكر أو الملح، أو تتسبب في خفض أو رفع ضغط الدم، أو تحتوي على الكوليسترول الضار، وغيرها.

ولهذا، سنحاول في "الجميلة" أن نقدم لكِ قائمة بأفضل أنواع الأطعمة الصحيّة للحفاظ على ترطيب جسمكِ في الصيف.

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الماء، نحو 91%، مما يجعلها غذاء مُطرب للغاية، وهذا يعني أيضاً أنها منخفضة في السعرات الحرارية، علاوة على أنها غنيّة بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تقاوم الأمراض، بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والمنغنيز.

كذلك، تناول الفراولة بشكل منتظم يقلل الالتهاب، مما يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر وأنواع مختلفة من السرطان، كما أنه من السهل تضمين الفراولة في نظامكِ الغذائي عن طريق مزجها في العصائر أو دمجها في السلطات.

الشمام "الكنتالوب"

الشمام من الثمرات المُغذية والمُنعشة، حيث مُحتوى كوب واحد (177 غرام) من الكنتالوب يتكون من حوالي 90٪ ماء، ويحتوي أيضاً على 2 غرام من الألياف، والتي تعزز الشعور بالشبع والإحساس براحة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكنتالوب غني بفيتامين أ، حيث يوفر 120٪ من احتياجاتك اليومية في كوب واحد (177 غرام)، كما أظهرت الدراسات أن فيتامين أ قد يعزز الصحة المناعية للجسم.

الزبادي

يتكون كوب واحد (245 غرام) من الزبادي العادي على أكثر من 75٪ ماء، كما أنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وكلها معروفة بأنها تساعد في تعزيز صحة العظام.

كما يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين، حيث يوفر أكثر من 8 غرام وحوالي 17٪ من احتياجاتك اليومية في كوب واحد، علاوة على أنه يساعدكِ في حالة كنتِ تتبعين حمية غذائية للحفاظ على رشاقتكِ، إذ يمنحكِ إحساس بالشبع لفترة طويلة.



الطماطم

تحتوي الطماطم على حوالي 94٪ ماء، ولهذا إضافتها لطبق السلطة سيكون خطوة غنيّة لترطيب الجسم، خاصةً أنها تُوفر كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A و C المعززة للمناعة.

وأيضاً، تُساهم الكمية العالية من الماء في الطماطم في انخفاض محتواها من السعرات الحرارية، لهذا لن تتسبب في زيادة وزنكِ، علاوة على أنها غنيّة بالألياف وبعض مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، بما في ذلك الليكوبين.

الفلفل المُلون

يعتبر الفلفل الحلو من الخضروات الصحية التي تُشعركِ بترطيب لا مثيل له، حيث يحتوي أكثر من 90% من وزن الفلفل الحلو على الماء، فضلاً عن أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب والبوتاسيوم.

ويحتوي الفلفل الحلو أيضًا على مضادات الأكسدة الكاروتينية، والتي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض العيون، وكذلك يحتوي على أعلى كمية من فيتامين سي ، مقارنة بالفواكه والخضروات الأخرى، ويوفر 317٪ من احتياجاتك اليومية في كوب واحد فقط حوالي (149 غرامًا).

المصدر: Health Line

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