شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية لشرب الماء الساخن كل يوم.. يحسن الهضم وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء الساخن موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية، وبالتالي يحسن الدورة الدموية في الجسم، وتساعد الدورة الدموية الأفضل بدورها العضلات على الاسترخاء وتقليل الألم، كما تساعد جرعة يومية من الماء الساخن / الدافئ الجسم في تكسير رواسب الدهون وإرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد زيادة الدورة الدموية في تجديد خلايا الجلد مع الحفاظ على تغذيتها بشكل كامل.

فوائد شرب الماء الساخن

فيما يلي وفقا لموقع " onlymyhealth" خمسة من الفوائد المحتملة لشرب الماء الساخن على مدار اليوم.

1. صحة الهضم

عندما لا يشرب الشخص كمية كافية من الماء، فإن الأمعاء الدقيقة تمتص معظم الماء المستهلك من خلال الأطعمة والمشروبات التي يتناولها على مدار اليوم، هذا يسبب الجفاف ، مما يجعل من الصعب الحصول على حركة أمعاء مناسبة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب الجفاف المزمن إمساكًا شديدًا، هذا الإمساك بدوره يجعل حركة الأمعاء مؤلمة وقد يسبب مشاكل أخرى، مثل البواسير والانتفاخ.

من ناحية أخرى ، يساعد شرب الماء الساخن في تكسير الطعام بشكل أسرع من شرب الماء البارد أو الدافئ. يقلل من خطر الإمساك وبالتالي يدعم حركات الأمعاء المنتظمة وغير المؤلمة.

2. فقدان الوزن

دعمت العديد من الأبحاث منذ فترة طويلة فكرة أن شرب المزيد من الماء يساعد الشخص في إنقاص الوزن، قد يكون هذا جزئيًا لأن شرب الماء يزيد من الشعور بالامتلاء، يساعد الماء الجسم أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية ، وبالتالي التخلص من السموم والفضلات.

وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2003 ، فإن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد ويثبت فقدان الوزن، وجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء الساخن قبل الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 %.

3. يقلل من التوتر

قد يساعد كوب من الماء الساخن الناس في إدارة التوتر والقلق بشكل أفضل، ووجدت دراسة قديمة أن استهلاك السوائل الساخنة، مثل الشاي والقهوة ، يمكن أن يقلل من التوتر ويقلل من مشاعر القلق وبالتالي منع الأمراض المزمنة مثل الاكتئاب.

4. إزالة السموم من الجسم

قد يساعد الماء الساخن الجسم على إزالة السموم، عندما يكون الماء ساخنًا بدرجة كافية ، فإنه يرفع درجة حرارة الجسم ، مما يؤدي إلى التعرق، يساعد التعرق بدوره في طرد السموم وتنظيف مسام الجلد والجسم.

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل أيضًا ، فإن شرب الماء الساخن مهم لطرد الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا في مكافحة الالتهاب والحفاظ على تزييت المفاصل جيدًا.