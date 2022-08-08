شكرا لقرائتكم خبر عن عادات وجبات الإفطار التي تبطئ عملية التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفطار بلا شك هو أهم وجبة في اليوم ومن المهم أن تأكل وجبة فطور غنية بالعناصر المغذية، عندما تأكل فطورًا جيدًا مليئًا بالطعام الجيد، تبدأ عملية التمثيل الغذائي لديك والتي تزود جسمك بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم.

ومع ذلك، إذا كنت تأكل طعامًا خاطئًا في أول شيء في الصباح، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك وربما لن يزود جسمك بالطاقة المطلوبة، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر التمثيل الغذائي البطيء على وزنك أيضًا ، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أو قد يبطئ عملية فقدان الوزن، وفقا لموقع "timesnownews" افحص العادات الإفطار التي تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

تخطي وجبة الإفطار

من أسوأ عادات الإفطار التي يمكن للفرد متابعتها هو تخطي وجبة الإفطار، قد يعتقد الناس أن تخطي وجبات الإفطار يمكن أن يساعدهم على إنقاص الوزن ولكن هذه فكرة خاطئة تمامًا، للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك سريعًا وجيدًا، يجب أن تتناول وجبة فطور جيدة.

تناول الكثير من السكريات في وجبة الإفطار

يمكن أن يؤدي بدء يومك بالسكريات المفرطة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، إن إضافة السكر الزائد إلى الشاي أو القهوة أو شرب مشروبات الطاقة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر الجسم أكثر مما يمكن أن يفيده. لذلك ، احذر من كمية السكر التي تضيفها إلى وجبة الإفطار.

نسيان شرب الماء

شرب الماء هو أول ما يجب عليك فعله في الصباح، إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فهذا يعني أن جسمك قد يصيبه الجفاف، ويبدأ يومك بالفعل بعملية التمثيل الغذائي البطيئة.