شكرا لقرائتكم خبر عن طبق عاشوراء مفيد لصحتك.. يحمى قلبك ويعزز مناعتك ويشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر طبق عاشوراء واحدًا من أشهر الأطباق في مصر، وبعض الدول الإسلامية، حيث يتكون هذا الطبق من حبوب القمح واللبن، ويمكن وضع بعض المكسرات والزبيب عليه حسب الرغبة، لذلك فهو يتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على عدد من الفيتامينات، وبمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء اعتادت البيوت المصرية تبادل الأطباق مع الجيران والأصدقاء احتفالاً بهذا اليوم.

لصحة قلبك

ووفقًا لما ذكره موقع Organic facts، فإنه بفضل القمح والمكسرات، واللبن والفواكه المجففة التي يمكن وضعها على طبق عاشوراء مثل التين والمشمش والزبيب المجفف، والقرفة، يمثل مصدرًا جيدًا للفيتامينات، والبروتين للبروتين والمعادن.

طريقه عمل العاشوراء

وقال الموقع، إنه لكى يكون طبق عاشوراء أكثر صحة للراغبين في خفض الوزن أو مرضى السكر يمكن تقليل السكر واضافة الفواكه المجففة بدلاً منها وأوضح الموقع انه يمكن إضافة المسكرات لأنها غنية بمحتواها من الزيوت عالية الجودة ومفيدة لصحتك، مثل الجوز والبندق واللوز.



يساعد على الهضم ويعزز مناعتك

طريقه عمل العاشوراء .. فوائد طبق عاشوراء 1.يحمى القلب

طبق عاشوراء يتكون من أطعمة من أصل نباتي، هذا يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، كما تحتوى على الألياف التي تبطئ تخليق الكوليسترول في الكبد وتساعد على خفض مستواه في الدم، كما أن المكسرات المضافة إلى طبق عاشوراء لها أيضًا تأثير وقائي على صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل احتوائها على أوميجا 3، كل هذه المميزات تجعل من طبق عاشوراء حلوى تحمي القلب.

2.سهلة الهضم

تناول الألياف مهم جدًا لصحة الجهاز الهضمي، وتعتبر البقوليات والفواكه المجففة مصادر جيدة للألياف، حيث يعتبر طبق عاشوراء مصدرا جيدا للألياف بفضل المكونات التي يحتوى عليها مثل التين والمشمش المجفف، يؤدي استهلاك هذه الأطعمة إلى تسريع حركة الأمعاء ويساعد في تقليل الإمساك وعسر الهضم.



يحتوى على العديد من الفوائد

3.يقوي المناعة

تعد مجموعة الفيتامينات والمعادن ومركبات مضادات الأكسدة والكمية الكافية من البروتين مهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة، توفر الحبوب، وفيتامينات المجموعة B، والبروتين النباتي، والفواكه المستخدمة المحتوية على فيتامينات A ، و C ، و E ، والمكسرات المضافة فيتامين E وأوميجا 3 ، جميع العناصر التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.



فوائد طبق عاشوراء

4.يساعد في التحكم في الوزن

الأطعمة الغنية بالألياف لها مكانة مهمة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعدم الشعور بالجوع كمصدر جيد للألياف، يمكن اعتبار عاشوراء كوجبة خفيفة لذيذة تجعلك تشعر بالامتلاء لفترة طويلة، عند رش القرفة، فإنك تستفيد منها في السيطرة على نسبة السكر في الدم، مع هذه المميزات، يمكن أن تدعم التحكم في الوزن.

5.يوفر دعم البروتين للنباتيين

يعتبر طبق عاشوراء من الأطعمة التي لا غنى عنها لخطط التغذية النباتية، لأنه يجمع بين الحبوب والمكسرات والفواكه، وهو يعتبر طبق من الحلوى النباتية الجيدة لأنها تجمع بين هذه العناصر الثلاث ويمكن استخدامها كمصدر جيد للبروتين النباتي للنباتيين الذين يرغبون في تنويع نظامهم الغذائي، والذين يرغبون في استخدام الحبوب كوجبة غنية بمحتواها بخلاف إضافتها إلى السلطات .

6.يحافظ على صحة العين

الفيتامينات البارزة لصحة العين هي فيتامينات أ، ج، هـــ، وتحتوي على جميع هذه الفيتامينات أيضا، إضافة المشمش إلى عاشوراء يزيد أيضًا من فوائده على صحة العين، لأنه يحتوى على البيتا كاروتينويد، الذي يعطي المشمش لونه البرتقالي، حيث يحتوى على فيتامين أ، والكاروتينات من مضادات الأكسدة القوية التي لها مكانة مهمة في صحة العين.

طريقة عمل طبق عاشوراء

يشتهر القمح المصري الذى يصنع منه طبق عاشوراء، والمعروف على مستوى الشرق الأوسط كله، وهى حلوى حلوة ذات قوام وغنية تتكون من الحليب والسكر والقمح والنشا، يحب البعض إضافة نكهات إليها مثل الكريمة والمكسرات والقرفة وجوز الهند والفواكه الطازجة أو المجففة، يحرص الكثير من الناس سنويًا على تناول عاشوراء في العاشر من محرم، ويشار إليه بيوم عاشوراء.

طريقه عمل العاشوراء .. المكونات

1 كوب قمح مقشر

5 أكواب ماء

5 كوب حليب

1/2 كوب سكر حبيبي أو حسب

الرغبة

3 ملاعق نشا ذرة

طريقه عمل العاشوراء .. النكهات

استخدمى أيًا من مستخلص الفانيليا وماء زهر البرتقال أو ماء الورد أو أي نكهة تحبها لعمل طبق عاشوراء.

طريقه عمل العاشوراء .. الإضافات

استخدم رقائق جوز الهند والزبيب والتوت البري المجفف والمكسرات والقرفة المطحونة أو الفواكه المجففة.

طريقه عمل العاشوراء

قومى بشطف القمح جيدًا والتخلص من أي بقايا قد تكون بداخله، ضعها في قدر ثم غطيها بالماء البارد واتركيها حتى الغليان ثم خففي النار واتركيها تطهى لمدة 45 دقيقة حتى ينضج القمح.

صبى 4 و1/2 أكواب من الحليب ثم ضيفى السكر وخلاصة النكهة إلى القمح وقلّبى حتى يذوب السكر تمامًا، يتم اذابة نشا الذرة في النصف المتبقي من الحليب البارد ثم يُضاف إلى القدر، استمرى في التقليب لمدة 10 دقائق أخرى حتى تتكاثف، ارفعيها عن النار، واتركيها لمدة 5 دقائق ثم ضعي المزيج في أطباق التقديم، زيّنيها بالقرفة والمكسرات والزبيب حسب الرغبة، قومى بتبريدها أو احتفظى بها لتبرد على منضدة مطبخك واستمتعى بها.