شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أفضل الأطعمة للتغلب على مخاطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بغض النظر عن الجنس ، سرطان الثدي يمكن أن يؤثر على أي شخص - على الرغم من أن معدل الإصابة أعلى عند النساء، وفقا لموقع " healthline"، يتم إلقاء اللوم على نمط الحياة السيئة والسمنة ومشاكل التمثيل الغذائي.

ومع ذلك ، فإن دراسة جديدة تلقي باللوم على مجموعة معينة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في التغلب على المرض المميت - وهي عبارة عن أحماض دهنية متعددة غير مشبعة n-3.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Menopause التابعة لجمعية أمريكا الشمالية، قام الخبراء بفحص 1600 شخص لتحديد الصلة بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 وسرطان الثدي، وخلصوا إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في المأكولات البحرية مثل السمك ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

تسلط هذه الدراسة الضوء على تأثير عادات نمط الحياة - وخاصة الخيارات الغذائية، والتي يمكن أن تساهم في ثلث خطر الإصابة بهذه الحالة.

صرح الباحثون أنه يمكن للمرء تفادي الورم عن طريق إجراء تغييرات غذائية مثل تناول المزيد من الألياف والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والامتناع عن منتجات الألبان.

أوميجا 3 هي دهون صحية تقدم مجموعة واسعة من الفوائد مثل تقليل مخاطر الاضطرابات الأيضية وأمراض القلب والسكري حيث أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم ، وتقلل من الإجهاد التأكسدي وبالتالي تتغلب على مخاطر الإصابة بالأمراض. تتضمن بعض أفضل المصادر الغذائية لأوميجا 3 ما يلي:

سمك مملح

سمك السالمون

زيت الزيتون

بذور الكتان

الأنشوجة

عين الجمل

بذور الشيا

بذور الكتان

السردين

يوصي الخبراء بالذهاب إلى المصادر الغذائية أولاً ثم اللجوء إلى المكملات الغذائية لتلبية الاحتياجات اليومية، ومع ذلك ، المصادر الغذائية لها الأسبقية.