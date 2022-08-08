نظام غذائي منخفض الدهون وسريع المفعول

بيروت - نادين محمد - إن اتباع نظام غذائي قليل الدسم للتخلص من بعض الوزن الزائد ليس هو الأفضل على الإطلاق، ومع ذلك، تشير أحدث الدراسات إلى أن الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة قد تساعدك على إنقاص الوزن وتقليل ارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

يميل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى المساعدة في إنقاص الوزن بشكل أكبر، وتقليل الكوليسترول الضار LDL، وزيادة الكوليسترول الجيد HDL، وخفض مستويات الدهون الثلاثية .

قد يكون النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أفضل عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية.

هل النظام الغذائي منخفض الدهون يساعد على إنقاص الوزن؟

قد يساعدك اتباع نظام غذائي قليل الدسم على إنقاص الوزن إذا التزمت بالإرشادات الغذائية الخاصة بتناول الدهون غير المشبعة والمتحولة.

يجب الانتباه إلى أن تناول الكثير من الدهون المتحولة من الأطعمة السريعة لن يساعد في إنقاص الوزن، بل في المقابل يجب ألا تتجنبي تناول الدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد على تقليل الالتهاب، وزيادة الوزن الناجم عن الالتهابات .

نموذج لخطة النظام الغذائي قليل الدسم

الصباح الباكر

(6:00 - 7:00 صباحاً)

كوب ماء مع ملعقة صغيرة من خل التفاح



إفطار

(6:45 - 7:45صباحاً)

وعاء متوسط الشوفان مع حليب قليل الدسم والتوت و 4 حبات لوز.



منتصف الصباح

(9:30 - 0:30 صباحاً)

خيار مع كوب صغير من الحمص.

غداء

(2:30 - :00 مساءً)

كوب سلطة تونة أو سلطة فطر + كوب لبن.



وجبة خفيفة

(3:30 - 4:00 مساءً)

كوب شاي أخضر + بسكويت دايجستيف / 2 بسكويت مملح.

وجبة عشاء

(7:00 - 7:30 مساءً)

كوب شوربة عدس مع الخضار.

النظام الغذائي سوف يعمل العجائب بالنسبة لك. لكن استشيري طبيبك قبل اتباع خطة النظام الغذائي هذه.

أيضاً، ما لم تبدئي في طهي وجباتك، فلن تكوني قادرة على معرفة ما إذا كانت هناك سعرات حرارية مخفية في طعامك على شكل سكر وملح وصلصات.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا النظام .

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