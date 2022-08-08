بيروت - نادين محمد - أوقات السفر لقضاء عطلة الصيف قد يتبعها خروج بعض الأمور عن السيطرة من ناحية اتباع النظام الغذائي، والحفاظ على رشاقتنا، ولكن مع قليل من الجهود قد يمكنكِ تنظيم وجباتكِ، واعتماد الأنواع الصحيّة من المأكولات.

وتعتبر السناكس من الوجبات المهمة التي تتناوليها على مدار اليوم، خاصة إن كنتِ خارج المنزل طوال العطلة، حيث تصبحين بحاجة لأطعمة سهلة وصحيّة، تُشعركِ بالشبع بين أوقات تناول الوجبات الرئيسية.

ولهذا سنحاول في "الجميلة" مساعدتكِ بتقديم أفكار لمجموعة من سناكس سهلة ومُشبعة للحفاظ على رشاقتكِ أثناء السفر.

العنب والتوت المجمد

احتفظي بكيس من العنب والتوب في الفريزر للحصول على سناك صحي ومنعش في أيام الصيف الحارة، حيث يحتوي كوب واحد من الفاكهة على 62 سعرًا حراريًا فقط، بالإضافة إلى أن العنب يحتوي على النحاس وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تمنحكِ إحساس بالشبع لفترة طويلة، كما أنها تمدّكِ بالنشاط بسبب الجلوكوز الموجود به.

مقرمشات الأفوكادو المهروسة

مقرمشات الأفوكادو المهروسة، واحدة من الوجبات اللذيذة، سهلة التحضير، والتي تعتمد على ملعقتين كبيرتين من الأفوكادو المهروس مع البهارات والسمسم، مع رقائق الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة، لوجبة خفيفة تصل نحو 100 سعر حراري.

ويعتبر الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ومصدر ممتاز للبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتوازن الصوديوم في الجسم، وبالتالي يحد من احتباس الماء داخل الجسم والشعور بالانتفاخ، بينما رقائق الحبوب الكاملة فهي غنيّة بالألياف، وتُنظم حركة الأمعاء، لهذا فهي مفيدة في الريجيم.

الخيار ومهروس الزيتون

إذا كنتِ تبحثين عن سناكس مالح لذيذ، فيمكنكِ اختيار مهروس الزيتون مع زيت الزيتون، التي يتم غمس الخيار المُقطع لأرباع طويلة بها، والاستمتاع بهذا المزيج اللذيذ، حيث يعتبر الخيار من الخضروات المليئة بالمياه والمعادن، وبالتالي تشعرين بعد تناوله بالشبع، بينما الزيتون يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والتي لا ترفع من كوليسترول الجسم الضار.

لفائف أوراق الخس

لوجبة خفيفة أثناء السفر، اصنعي لفائف أوراق الخس مع الجبن اللايت، وعصير الليمون الطازج، والطماطم، وذلك للحصول على وجبة مُشبعة، منخفضة السعرات الحرارية، كما أنه معروف عن الخس باحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف التي تُشعرك بالشبع، بينما عصير الليمون والطماطم يحتوي كل منهما على فيتامين سي، وينقي الجسم من السموم.

حبّات الكرز

استمتعي بفاكهة الصيف اللذيذة، حبّات الكرز، بتناولها كسناك صحي بين وجباتكِ الرئيسية، والتي تحتوي على فيتامينات A و C والبوتاسيوم والألياف، كما أنها منحفضة جداً في السعرات حيث يحتوي كوب واحد فقط على 90 سعرًا حراريًا، كما يعتبر الكرز مصدرًا غنيًا للأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة المهمة التي تم العثور عليها للمساعدة في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، وبالتالي تساعدكِ في الحفاظ على رشاقتكِ.

البطيخ

البطيخ من الفواكه الرائعة الذي يمكنكِ تناوله كسناك صحي أثناء سفركِ، خاصة إن كنتِ تجلسين أمام البحر، حيث تحتاجين لأطعمة مُرطبة، ولا سيما يعتبر البطيخ هو أفضل تلك الأنواع، لأنه يحتوي على نحو 92% منه ماء، ولهذا فهو يحافظ على رطوبة الجسم، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات التي تحتاجينها للحفاظ على صحتكِ بشكل عام.



المصدر: health

نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

تابعي أيضاً:



