7 أشياء تجنبها لإنقاص وزنك والحفاظ على لياقتك البدنية

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القاهرة - سامية سيد - إنقاص وزنك يحتاج إلى اتباع نمط حياة صحى يتكون من تناول غذاء صحى وممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدنى لتحقيق أفضل نتائج إنقاص الوزن، لكن هناك أشياء يجب تجنبها لإنقاص وزنك والحفاظ على لياقتك البدنية، نتعرف عليها في هذا التقرير بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

7 أشياء تجنبها لإنقاص وزنك والحفاظ على لياقتك البدنيةلا تستبدل الطعام بالمكملات الغذائية

الكثير من الناس مهووسين بالمكملات الغذائية ولكن ما لا يعرفونه هو أنه لا يوجد مكمل سيساعدك على تسريع نتائجك، خذ فقط تلك المكملات التي يريد طبيبك أن تتناولها لأي نقص غذائي خطير وإلا فإن اختياراتك الغذائية الجيدة ستوفر لك ما يحتاجه جسمك من عناصر غذائية.

تجنب الكربوهيدرات بعد الساعة 6 مساءً

الكربوهيدرات ضرورية لجسمنا ولكن حاول الحد من تناول الكربوهيدرات خلال النهار يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر لهضم الكربوهيدرات، لذا حان الوقت حتى تتمكن من تناول كل شيء دون الضغط على جسمك.

لا تأكل في وقت متأخر ليلاً

أفضل طريق للوزن الجيد هو توقيت وجباتك واتباع روتين. الأكل المتأخر يجعلك تشعر بالخمول في اليوم التالي لأن جسمك لم يحصل على الوقت لحرقه أثناء نومك كما أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يفسد نومك مما يجعل من الصعب عليك إنقاص الوزن لذا تناول الطعام قبل 2-3 ساعات من موعد نومك.

لا تتجاهل الوجبات

الصيام المتقطع أمر رائع ولكن يمكنك القيام بذلك دون تعذيب نفسك لذلك من الجيد أن توزع بين وجباتك بشكل جيد ولكن لا تعذب نفسك لتخطي الوجبات.

تجنب الجلوس طوال اليوم

الجلوس ضار مثل التدخين لذا ابذل جهدًا للوقوف والمشي. لا تجلس على الأريكة.

كثير منا لديه وظيفة تتطلب منا الجلوس أمام الكمبيوتر المحمول لذا قف كل ساعة وامش قليلاً ستبقيك هذه الأشياء الصغيرة نشيطًا طوال اليوم وتساعدك على حرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة.

تجنب الأكل في الخارج أو الطلب دليفرى

أكل المطاعم يمتلئ بالزيوت والدهون ويكون قليل في عناصره الغذائية المفيدة، لذا حاول تجنب تناول الطعام في الخارج ودائماً قم بإعداد الوجبات في المنزل.

تجنب قلة شرب الماء

يتكون جسمنا من 60-70٪ ماء ولجعل جسمك يعمل على النحو الأمثل ، عليك شرب كمية كافية من الماء. لا يساعد الماء جسمك على أداء وظائفه فحسب ، بل يقلل أيضًا من شهيتك ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية لذا اشرب ثلاث زجاجات يوميًا أو 7-8 أكواب من الماء.