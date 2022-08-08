شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال بعد عمر الـ40.. اهتم بفحوصات سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البروستاتا يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال، ومع ذلك فإن الكثيرين يخجلون من الذهاب لإجراء للفحص الوقائي ويقومون بتأجيل الفحوص بسبب الطريقة التي يتم بها إجراء الفحص.

وحسب ما ذكرته دويتشة فيلة إذاعة صوت ألمانيا فأن الغرض من الفحص هو اكتشاف الورم مبكرًا بما يكفي بحيث يمكن علاجه بنجاح

يمكن أن تفوتك هذه الفرصة إذا لم تقم بإجراء الفحص، لأن سرطان البروستاتا عادة وبصورة خبيثة لا يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة، ولا تظهر الأعراض إلا عندما يكون السرطان أكثر تقدمًا وغالبًا ما يكون منتشرًا بالفعل.

ويوصى الأطباء بالفحص من سن 45، ولكن إذا كان لديك تاريخ عائلي للمرض، فمن المستحسن أن تبدأ في الذهاب بانتظام للطبيب من سن 40. تتم الاختبارات من خلال فحص المستقيم الرقمي (DRU)، حيث يقوم الطبيب بفحص البروستاتا والكشف عليها خلال عشر ثوان على الأكثر، قد يشعر المريض بضغط خفيف فقط خلال هذه العملية.

يقول الدكتور جريفين: "بالإضافة إلى ملامسة البروستاتا ، يتم أخذ عينة من الدم لتحديد مستوى PSA (مستضد البروستات النوعي) هذا هو الفحص ، وفي حوالي 90 بالمائة من الرجال، لا يشعر أحد بعمليتي الفحص وأخذ عينة الدماء.

إذا كان سرطان البروستاتا موجودًا بالفعل، فإن الخلايا السرطانية العدوانية تكوِّن كميات بحوالي عشرة أضعاف ما تفعل خلايا البروستاتا السليمة. في الرجال الأصحاء، يكون مستوى PSA أقل من أربعة نانوغرام لكل مليلتر.

إذا كانت الجراحة ضرورية، يقوم الجراح بإزالة البروستاتا والحويصلات المنوية بالكامل وجزء من الإحليل، بالإضافة إلى إحدى العضلات. قد تكون إحدى نتائج استئصال البروستاتا أن المريض لا يصبح باستطاعته حبس البول جيدًا ويصبح لديه سلس، أي يتسرب البول دون أن يتمكن الشخص المصاب من السيطرة عليه. ومع ذلك ، نادراً ما يكون هذا نتيجة الجراحة.

ويتعامل الرجال الذين يعانون من سلس البول الخفيف بشكل جيد مع الوسائل المساعدة الموجودة مثل الفوط الصحية يمكن علاج السلس الأكثر شدة عن طريق الإجراءات الجراحية، مثل إضافة عضلة عاصرة اصطناعية.

ومع ذلك، يعاني بعض الرجال من مشاكل نفسية بعد جراحة البروستاتا. على الرغم من أن البروستاتا ليست عضواً حيوياً، إلا أنه لا ينبغي الاستهانة بالمشاكل النفسية المرتبطة بها.