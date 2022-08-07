شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الطب النفسى يحددون أفضل الطرق لإدارة الوقت بشكل ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من مشكلة صعوبة إدارة الوقت وتقسيم المهام بشكل صحيح، بسبب الصخب اليومى والمهام المتعددة التي نواجهها يوميًا، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الطرق لإدارة الوقت بشكل ذكى، بحسب خبراء الطب النفسي، وفقاً لموقع "Health".

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الناس يجدون صعوبة في إدارة الوقت

* الرغبة المستمرة في السعى الكمال

* الإفراط في التفكير في الغد

* عدم وجود الحافز

* أن تكون مشغولاً بدلاً من أن تكون فعالاً

* عدم إتقان مهاراتك وأدواتك

* عدم السيطرة على المشتتات

* عدم القدرة على التعامل مع التوتر

* عدم استخدام التكنولوجيا في إدارة الوقت

* عدم حفظ طاقتك العقلية

نصائح لتحسين مهارات إدارة الوقت1. السيطرة على عواطفك

حاول تنظيم وفهم ما تشعر به في الوقت الحالي، في كثير من الأحيان ، تمنعنا المشاعر غير السارة من بدء المهمة تمامًا، لذلك، فإن الحفاظ على موقف إيجابي تجاه عملك مع وعد بالتركيز والثبات هو الخطوة الأولى نحو إدارة وقتك.

2. ضع أهدافًا واقعية

تظهر المشاعر غير السارة عندما تكون لدينا أهداف لأنفسنا تبدو غير واقعية في بعض الأحيان وأفضل طريقة للتعامل مع مثل هذه المواقف هو التركيز على الأهداف الواقعية الصغيرة بدلاً من الأهداف الكبيرة وسيسمح لنا ذلك بتقسيم أهدافنا إلى أجزاء أصغر وتسهيل التركيز عليها.

بدلًا من تحديد أهداف لمدة أسبوع، قم ببناء أهداف ليوم واحد ، واستخدم ذلك كحافز.

الدافع مدفوع بالعمل أكثر من أي شيء آخر وعندما تتخذ الخطوة الأولى، ستحصل على مزيد من الزخم للاستمرار.

3. تجنب التسويف

من خلال فهم أفضل للعواطف ، يمكننا أن نتحمل مسؤولية ماذا وكيف نفعل ذلك بدون تسويف العمل للمستقبل.

4. العمل بذكاء

إن العمل الذكي أكثر أهمية من العمل الجاد، حيث إن العمل ليل نهار ليس ما يجعلك أكثر إنتاجية لكن القيام بأقصى ما يمكن في أقل وقت ممكن يفعل ذلك.

5. تحديد الأولويات

حدد أولوياتك بشكل صحيح عن طريق إزالة المهام الأقل أهمية وتحديد مهلة زمنية لها جميعًا.