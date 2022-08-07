شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب احتباس الماء في الجسم.. أبرزها الدقيق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث احتباس الماء أو الوذمة نتيجة تراكم السوائل في أنسجة الجسم واحتباس الماء هو السبب الرئيسي للتورم في أجزاء من الجسم مثل الساقين والقدمين والكاحلين وتحت العينين وما إلى ذلك ويحدث لأسباب عديدة: الاستهلاك الزائد من الملح ونقص الألياف في النظام الغذائي وعدم كفاية استهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات، والآثار الجانبية لبعض الأدوية ونمط الحياة الخامل، بحسب موقع "health".

يعد تورم القدمين والالتهاب والانتفاخ من الأعراض الشائعة جدًا لاحتباس الماء، والتي لا ينبغي تجاهلها، إنها طريقة طبيعية لإبلاغنا بأننا قد أصابنا بعض العدوى أو نفتقر إلى الألياف في نظامنا الغذائي، مما يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تسبب احتباس الماء وتؤدي إلى الكثير من الالتهابات على سبيل المثال ، يؤدي الجمع بين الفواكه والخضروات والحبوب معًا إلى الانتفاخ والتورم في الجسم.



فيما يلي بعض الأطعمة التي قد تسبب احتباس الماء أو التورم 1. الفواكه ممزوجة بالخضار والحبوب فيما يلي بعض الأطعمة التي قد تسبب احتباس الماء أو التورم 1. الفواكه ممزوجة بالخضار والحبوب لا ينبغي أن تؤكل الفاكهة مع الخضار والحبوب عندما يتم استهلاك الفاكهة ، يجب أن نلاحظ فجوة لمدة ساعتين قبل أن نتناول وجباتنا. لا ينصح بتناول الفاكهة بعد الوجبة حتى في لا نكون واعين ونجمعها جميعًا ، ينتج عن ذلك انتفاخ وتورم في الجسم. يحدث التضخم والتورم أيضًا عندما نتبع نظامًا غذائيًا غير صحي.

2. سكر ودقيق أبيض وزيت يتم تكرير السكر والدقيق الأبيض والزيت ، مما يعني أن العنصر الأكثر ذكاءً "الألياف" مفقود.

تساعد الألياف على تنظيم الكثير من العمليات الداخلية لأعضائنا - أي وظيفة الجهاز الهضمي والإفراز وتجعل عمل الأمعاء والكلى أسهل بكثير.

يمكن أن يكون الإمساك من نظام غذائي مكرر في المقام الأول أحد الأسباب الرئيسية للتورم.

3. اللحوم اللحوم ، وخاصة اللحوم الحمراء ، غنية بالدهون المشبعة ، مما يؤدي إلى عسر الهضم الذي يؤدي بدوره إلى الانتفاخ.

يحتوي الحليب على هرمونات النمو التي يتم حقنها في أبقار الألبان وخلايا الصديد والمضادات الحيوية ، وهي مصممة لنمو العجول وليس لجسم الإنسان.

وجدت إحدى الدراسات أن 60 % من البشر يعانون في الواقع من عدم تحمل اللاكتوز ويفتقرون إلى الجين لهضم الحليب الحيواني بشكل صحيح.

نحن لا ندرك أن لدينا حساسية ، ولكن المؤشرات يمكن أن تكون حب الشباب وعسر الهضم والانتفاخ والتورم.

نصائح لتجنب التورم الناتج عن احتباس الماء في الجسم..

1. التعرض لأشعة الشمس يساعد الجلوس في ضوء الشمس على القضاء على البكتيريا السيئة التي تسبب الالتهابات في الجسم إذا كنا نعاني من عدوى ، يمكن أن يكون ضوء الشمس أسهل علاج لها، وبالتالي إبطال التورم المرتبط بالعدوى.

2. مواعيد الطعام إن تناول الطعام قبل غروب الشمس وإعطاء نافذة مدتها 12 ساعة على الأقل قبل تناول وجبتنا التالية سيمنح أجسامنا فرصة للشفاء والتعافي بعد هضم الوجبة الأخيرة لذلك يعتبر الصيام المتقطع أحد أكثر العلاجات فعالية في شفاء أي نوع من التورم والانتفاخ في الجسم.

3. ابق رطبًا يتكون جسمنا من 60% من الماء عندما يكون هناك نقص في الترطيب في أجسامنا، فإنها تميل إلى التمسك بأي ماء لديها. عندما نمشي أو نمارس الرياضة ، توجد حركة داخل أجسامنا تساعد على السماح للماء بالخروج.

ويضمن شرب كمية كافية من الماء أن الجسم رطب بدرجة كافية.