القدم السكرية هي نتيجة الآفات التي تصيب الأوعية الدموية ونهايات الأعصاب بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن. يعاني ما يصل إلى 25٪ من مرضى السكري من هذه المضاعفات. ولا يزال هو السبب الأكثر شيوعاً لبتر الأطراف بين جميع الأمراض. ومع ذلك، يمكن للأطباء توفير علاج القدم السكرية الفعال. يقوم أخصائيو الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة باستعادة إمدادات الدم والتعصيب بمساعدة عمليات الأوعية الدموية وإجراءات طفيفة التوغل من داخل الأوعية الدموية endovascular.

العلاج المحافظ

العلاج المحافظ للقدم السكرية يشمل ما يلي:

موسعات الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.

مضادات حيوية للعدوى، إن وجدت.

أحذية تفريغ الحمل أو أجهزة التقويم.

العلاج بالفراغ.

ضمادات لالتئام الجروح.

الشكل الوعائي للقدم السكرية، في الواقع، هو تصلب الشرايين في الأوعية الدموية للطرف. لعلاجه، يحتاج المريض إلى الاستخدام المستمر للستاتينات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم والأدوية الخافضة للضغط للتحكم في ضغط الدم.

التحكم الكافي في استقلاب الكربوهيدرات مطلوب أيضاً. يتم إعطاء المرضى الأنسولين أو أدوية سكر الدم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

العلاج من داخل الأوعية الدموية

دائماً ما تكون الطريقة الأولى لعلاج القدم السكرية هي إعادة توعي الأطراف، والتي تتضمن استعادة إمدادات الدم الطبيعية. فقط بعد هذا الإجراء يكون من المنطقي التعامل مع المضاعفات المُعدية واستئصال الأنسجة غير القابلة للحياة.

إعادة التوعي يمكن إجراؤه بمساعدة عملية جراحية وبطريقة الأوعية الدموية الداخلية، أي من داخل الأوعية الدموية. عادة ما يستخدم الأطباء في البلدان ذات الطب السيئ طريقة العلاج الجراحية. في البلدان المتقدمة، يتم تنفيذ 80٪ من الإجراءات باستخدام التقنية من داخل الأوعية الدموية طفيفة التوغل، لأنها آمنة ولا تتطلب تعافي طويل الأمد.

العلاج من داخل الأوعية الدموية أكثر تعقيداً ويتطلب مهنيين مدربين ومعدات خاصة. اذا كانت مثل هذه الإجراءات لا يتم تنفيذها في بلدك الأصلي، فيمكنك الخضوع لـ العلاج في ألمانيا.

خيارات العلاج:

رأب الوعاء هو إدخال بالون في الشريان ثم يتم نفخه (يوسع البالون تجويف الشريان أثناء تمدده).

تركيب دعامة يُكمل رأب الوعاء، وينطوي على وضع دعامة (إطار معدني) داخل الشريان لتجنب تضييق الأوعية المتكرر.

يتم إجراء جميع المعالجات من خلال شق صغير في الساق، من داخل الأوعية الدموية، تحت إشراف التشخيص التصويري.

العلاج الجراحي

يلزم إجراء عمليات جراحية لإعادة توعي الأطراف السفلية إذا كانت اللويحات صلبة جداً ومتكلسة (تحتوي على أملاح الكالسيوم)، وكذلك إذا كانت منطقة التضيق طويلة. يتم إجراء مثل هذه العمليات تحت توجيه التصوير، من خلال شق طويل في منطقة الشريان المصاب.

تشمل خيارات العلاج الرئيسية ما يلي:

جراحة المجازة هي تكوين أوعية دموية إضافية لتدفق الدم تتجاوز المنطقة الضيقة (يمكن استخدام كلاً من الأوعية الدموية الخاصة بالمريض من أجزاء أخرى من الجسم والأطراف الاصطناعية المصنوعة من مواد اصطناعية).

الإصلاح التجميلي للشريان يتضمن شقاً في جداره، والذي بعده يقوم الطبيب بتوسيع الوعاء الدموي وإغلاق العيب الناتج برقعة.

العلاج الجراحي بعد إعادة توعي الأطراف السفلية يتضمن إزالة الأنسجة الميتة. في بعض الحالات، قد يلزم بتر أحد الأطراف، على سبيل المثال، إذا تطورت الغرغرينا. في ألمانيا، عدد عمليات البتر أقل بعدة مرات مقارنة بالدول النامية. وذلك لأن معظم المرضى الذين يعانون من القدم السكرية يخضعون لإجراءات ناجحه لإعادة توعي أطرافهم. نتيجة لذلك، تلتئم الجروح ويتم علاج المضاعفات المُعدية بنجاح بالمضادات الحيوية.

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