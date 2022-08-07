شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يكون الحليب سببًا لمشكلة حب الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الحليب من المشروبات الصحية التي يمكن أن تبدأ وتختتم يومك بها، لكن إذا كنت تعاني من انتشار حب الشباب الشديد، يجب إعادة النظر في الحليب أو تناول منتجات الألبان بشكل عام، في هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين شرب الحليب ومشكلة حب الشباب، بحسب موقع "health".

وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية في الهند الدكتور جيشري شاراد، فقد ثبت من خلال دراسات مختلفة أن الحليب يمكن أن يسبب لك حب الشباب.

1. في بعض الأحيان يتم حقن الأبقار بهرمونات النمو البقري لزيادة كمية الحليب التي تنتجها وبسبب هرمون النمو هذا ، فإن الحليب الذي تنتجه هذه الأبقار مرتفع في IGF1 (عامل النمو الشبيه بالأنسولين) الذي يسبب لنا حب الشباب.

2. شرب هذا الحليب يؤدي إلى زيادة الأنسولين وزيادة IGF1 في الدم.

3. يؤدي هذان العنصران إلى زيادة إنتاج الدهون وزيادة إنتاج الأندروجين (الهرمونات المسؤولة عن البلوغ) وزيادة امتصاص الهرمونات الذكرية المسببة لحب الشباب.

ووجد أن الحليب منزوع الدسم - حيث يتم إزالة كل دهون الحليب من الحليب كامل الدسم - من المرجح أن يسبب زيادة ظهور حب الشباب. وفقًا للدراسات التي استشهدت بها الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD):

* من بين أكثر من 47000 امرأة في الولايات المتحدة ، كانت النساء اللائي شربن كوبين على الأقل من الحليب الخالي من الدسم يوميًا في سن المراهقة أكثر عرضة بنسبة 44 % للإصابة بحب الشباب.

الحليب وحب الشباب

* من بين ما يزيد قليلاً عن 6000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 9 و 15 عامًا، كانت النساء اللاتي شربن معظم حليب البقر أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب، مع عدم وجود اختلافات بناءً على محتوى الدهون في الحليب.

* من بين أكثر من 4000 فتى تتراوح أعمارهم بين 9 و 15 عامًا ، كان أولئك الذين شربوا الحليب الخالي من الدسم أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.

تعتبر منتجات الألبان جزءًا كبيرًا من حياتنا ويجد الكثير من الناس صعوبة في بدء يومهم دون تناول كوب من الشاي الساخن المعتمد على الحليب.

كيف تستبدل الحليب الحيواني في حياتك؟

1. اختر الحليب النباتي حليب النبات هو مشروب نباتي له لون يشبه لون الحليب وهو مشروبات غير ألبان مصنوعة من مستخلص نباتي قائم على الماء من أجل النكهة والرائحة. يُستهلك الحليب النباتي كبدائل للحليب، وغالبًا ما يوفر ملمسًا كريميًا في الفم.

2. يمكنك أيضًا تناول الزبادي واللبن والجبن ولكن باعتدال. على الرغم من أن هذه منتجات ثانوية من الحليب، إلا أن الدراسات وجدت أنها لا تتعلق بظهور حب الشباب.